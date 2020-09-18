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游淑慧挺蔣萬安：在美生活當然沒得選　說不定美國只吃零檢出好豬

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▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者羅婉庭攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院蘇貞昌18日赴立院進行美豬美牛議題專案報告，國民黨立委蔣萬安質詢時批評民進黨雙重標準，蘇貞昌則語帶諷刺回應，當年國民黨開放美國小牛時，「你還在美國吃美國牛」。對此，國民黨北市議員游淑慧表示，在美國生活的時候當然沒得選擇，況且說不定在美國反而吃不到萊豬，畢竟美國業者欺善怕惡，把零檢出的好豬肉留給自己人和大客戶吃。

「外行人的睜眼瞎話」。游淑慧批評，人在屋簷下不得不低頭，在美國生活的時候當然沒得選擇， 但不代表回來台灣，還要昧著良心，配合美國把萊豬進口到台灣，否則和吳三桂有什麼不一樣？

游淑慧斥責蘇貞昌「笨笨的」，他不知道說不定反而在美國「才吃不到」萊豬，美國業者欺善怕惡，把零檢出的好豬肉留給自己人和大客戶吃（歐盟、大陸），然後再逼著越南、逼著台灣進口萊豬。

游淑慧質疑，要不然美國的市場這麼大，「產量不多」的萊豬幹嘛不靠美國自己內部市場消化？而要十幾年糾纏不休、逼台灣買？

▼游淑慧18日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員游淑慧）

▼游淑慧18日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員游淑慧）

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