川普狂言「10月發1億劑新冠疫苗」　CDC：2021年前無法量產

▲川普與CDC在推出新冠病毒疫苗的時間與數量上說法不一。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普16日在白宮新聞發布會上表示，最早將在10月份開放新冠病毒疫苗施打，不過這個說法與美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）有矛盾。CDC中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）指出，疫苗接種預計將在11或12月開始，但數量有限，會安排高風險人群優先接種。

▲川普認為，美國已經準備好在10月推出1億劑疫苗。（圖／路透）

綜合路透社與CNBC報導，川普透露，美國距離疫苗上市已經非常接近，他們生產了足夠的疫苗和所需醫材，衛生官員今年底就能分發至少1億劑疫苗，時間大概會落在10月中旬，或許也有可能會晚一點。

當天早些時候，CDC中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）在參議院聽證會上指出，疫苗接種預計將在11月或12月開始，但數量有限，CDC會優先安排如醫護人員和老年人等高風險人群，接種第一批疫苗。

▲CDC中心主任雷德菲爾德對疫苗接種時程的看法與川普不同。（圖／路透）

雷德菲爾德表示，CDC需要大約6到9個月的時間，才能讓美國民眾全面接種，希望美國能在明年第三季恢復「正常生活」。

川普和雷德菲爾德兩人的說法存在著明顯的矛盾，川普對此回應，「我認為他的說法是錯誤的，我想他可能是理解錯誤或表述錯了，在疫苗一公開的時候，我們就立即準備行動，現在我們已經做好準備。」