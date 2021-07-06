▲新北市圖創意閱讀大賽，學子編故事、當作家拿獎金。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

迎接暑假，新北市立圖書館特別於新北E書房推出「悅讀一夏好書『e』起讀」創意閱讀大賽，邀所有新北學子暑假一起來報復性閱讀，看電子書自創故事，還可以拿獎學金！即日起起至8月20日止，只要於「新北E書房」網站借閱20本電子書，閱讀後改編或自創故事，即有機會獲得1000元至4000元不等獎學金。

新北市立圖書館表示，因為疫情宅在家，孩子看電視、玩遊戲的時間變多，為了讓孩子在暑假期間也能閱讀不停學，圖書館特別將每年暑假的大型閱讀盛會「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」活動，轉型為「好書『e』起讀」創意閱讀大賽，除了提供豐富的免費電子書資源，讓孩子可以閱讀好書，並且培養寫作能力與閱讀理解，一起用書香來戰「疫」。

王錦華館長表示，近日施打疫苗成為許多民眾最關心的議題之一，閱讀某種程度上也是一種情緒疫苗，可以幫助我們抵抗病毒。抗疫是一場馬拉松，學習也是，經過一個半月的線上課程洗禮，即將進入暑假，暑假是孩子自主學習的最佳時機，而「閱讀」則是學習的基礎。

「悅讀一夏好書『e』起讀」創意閱讀大賽共分為國小中、高年級組、國中組以及高中組4組，即日起至8月20日止，只要於「新北E書房」網站借閱20本電子書，閱讀後改編或自創故事，即有機會獲得1000元至4000元不等獎學。相關活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02- 2981-4887。

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