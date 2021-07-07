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遊戲點數騙2度性侵男童　屏東狼師提「新事證」求再審被打臉

▲桃園市徐姓男子去年4月邀女性友人參觀新房，竟霸王硬上弓性侵挨告。（示意圖／Pixabay）

▲屏東某國小男代課老師，2016年被控性侵學生，被判刑定讞，今年不服聲請再審，卻被高雄高分院駁回。（示意圖，與本案無關／Pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

屏東某國小一名歐姓男代課老師，2016年時被控以帶學生看電影和以「英雄聯盟」點數的名義，性侵國小5年級男童得逞，去年8月被判刑5年6月定讞，歐男不服，拿出男童威脅簡訊「給我點數，這樣我會故意在學校爆走」等語和男童曾多次瀏覽色情網站，而導致記憶因此有誤，向高等法院聲請再審。不過高雄高分院認為，歐男所提出的新證據都是在原判決確定前已存在或成立的證據，不足以推翻原判決所認定的事實，駁回其再審聲請。

回顧整起案情，歐男在2016年間被控以帶國小5年級男童外出看電影、吃東西等理由，再將男童帶回自家，以遊戲「英雄聯盟」（LOL）點數騙取男童和他2度發生性關係得逞。

在校性評會調查時，男童曾表示，歐男2次發生性關係前，都先讓他喝下摻有肌肉鬆弛劑的飲料，喝完後先一起玩一下電腦，「然後就這樣（指性侵行為）」。男童指出，歐男表示如果跟歐男這樣做，歐男就會給他1000多元的遊戲點數，歐男第二次性侵得逞後，更直接帶著男童到超商儲值遊戲點數。

直到男童因無法承受心理壓力，向母親表示，才讓整起事件曝光。男童向法官表示，之前沒講出來，一方面是不知道怎麼講，一方面是覺得自己有意願做這件事很可恥，也曾和歐男表示「這種關係讓我不舒服、害怕，我有跟他說要結束這樣的關係」。

法官審理後認為，男童所供述的部分細節，雖然有所不一，不過對於重大情節等事項均屬一致，若非親身遭遇，顯難至此。同時，歐男在性平會時曾承認有帶男童回家過，但庭審時卻又不斷否認男童曾去過他家，但男童卻可以畫出差異不大的平面圖與大致家具擺設，也顯見若非曾經去過，難以畫出這樣的平面圖，因此不採信歐男的證詞，認定其性侵事實明確，依與未滿14歲男子性交等2罪，判處歐男有期徒刑5年6月，期間歐男不服再提上訴，去年8月最高法院審理後駁回其上訴，維持原判決，全案定讞。

不過歐男仍不死心，今年再度向高雄高分院聲請再審，這次提出男童曾威脅他不給點數就要在學校爆走，歐男回應「這是在威脅老師嗎？」，男童表示，「反正你在學校常在班上給我們愛的禮物，所以故意說你性侵我，人家一定相信我說的，我想要點數，給我。」，歐男回應「你這樣已經是威脅了，我認為這樣很不好」等語。

此外，歐男也提出醫院臨床心理衡鑑報告等數位證物，指出男童曾多次用手機瀏覽色情影片，更曾在網路上宣稱「可議價，一億起跳，因為我未成年」、「你的懶覺大嗎？一定比你大」等，意圖證明男童因長期瀏覽色情網站，導致記憶受到汙染，其證詞是因看色情片而來，並非遭性侵所致。

不過高雄高分院審理後認為，歐男所提出的「新」證據當中，均經原確定判決予以斟酌審認，不論單獨或結合先前已存在的各項證據資料，予以綜合判斷，均不足以推翻原確定判決所認事實之蓋然性，因此駁回歐男的聲請。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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