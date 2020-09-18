陳菊上任監察院長財產首度公開　傅崐萁徐榛蔚負債6125萬

▲監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院18日公布最新一期廉政專刊，監察院長陳菊名下擁有1筆土地、1400萬餘元存款、信託4萬餘元及不動產授信977萬餘元；日前因炒股案入獄服刑的無黨籍立委傅崐萁，則與配偶花蓮縣長徐榛蔚申報存款622萬餘元、債務高達6125萬元。

監察院第166期廉政專刊18日出刊，本期專刊內容包括前副總統陳建仁、前總統府秘書長陳菊等155人之財產申報資料，這也是陳菊自上任監察院長以來，財產申報資料首度曝光。

根據廉政專刊，陳菊在總統府秘書長任內申報一筆位於宜蘭縣三星鄉的土地、存款1400萬3747元、一筆宜蘭三星土地、 信託4萬2887元、一張保單，另有一筆不動產授信債務977萬8637元，因2018年購置不動產向全國農業金庫高雄分行授信貸款。

此外，傅崐萁則與徐榛蔚共同申報2筆位在花蓮縣吉安鄉的土地、1棟位於花蓮縣吉安鄉的建物、存款622萬0661元、信託28萬5777元、有價證券187萬3540元、保單11張、有價證券187萬3540元，債務則有6125萬3851元。

▼無黨籍立委傅崐萁因炒股案遭判刑2年10月。（圖／記者屠惠剛攝）



其他人也看了這些...

► 國民黨發起反美豬公投 蘇貞昌嗆為反而反：國人評評理

► 開放美豬牛 吳釗燮鬆口：台美談判「雙邊貿易協定BTA」絕佳起點

► 發言權下放？ 陳時中首鬆口：萊劑美豬公聽會「會派人出席」

更多熱門新聞...

►誰會買到含瘦肉精美豬？ 柯文哲：窮人

►游盈隆：蔡英文蠻幹開放美豬 指責馬英九自己也一樣

►侯友宜挺「瘦肉精零檢出公投」：政府執意進口萊豬就要嚴格把關

►振興一下我們的美麗