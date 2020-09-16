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環團點煙餅模擬氣爆空污！訴高雄人活在163.5公里長石化管線風險

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▲▼大社環境守護聯盟與地球公民基金會到監察院門口抗議政府跳票，石化管線威脅高雄市民。（圖／記者許展溢攝）

▲大社環境守護聯盟與地球公民基金會到監察院門口抗議政府跳票，石化管線威脅高雄市民。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

大社環境守護聯盟與地球公民基金會今（16日）到監察院門口抗議怒指，27年前經濟部承諾大社工業區2018年「要降乙編及遷廠」，該案送到內政部後，都委會要求高雄市政府和經濟部等單位補件，遲未作決議，現場用煙餅模擬氣爆空污，嗆鼻煙霧瞬間瀰漫四周，環團強調就是要讓大家感受，高雄人長期飽受空污和氣爆風險之苦。

家族住在大社200年之久，且曾參與90年代大社工業區園廠抗爭的在地居民李名說，1993年5月，經濟部與大社居民在協調工業區未來走向時，他是在場與會者之二，他清楚記得，當時經濟部長承諾2018年會讓大社工業區降編及工業區工廠還廠，居民相信政府卻「真心换絕情」，政府承諾不斷跳票。

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▲▼大社環境守護聯盟與地球公民基金會到監察院門口抗議政府跳票，石化管線威脅高雄市民。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環團現場大喊「跳票政府，快降乙編」。（圖／記者許展溢攝）

▲▼大社環境守護聯盟與地球公民基金會到監察院門口抗議政府跳票，石化管線威脅高雄市民。（圖／記者許展溢攝）

地球公民甚金會副執行長王敏玲表示，2014年731深夜高雄發生石化氣爆後，石化管線問題曝光，幾十條石化管線埋在城市底下，是高雄人的痛，也是城市的不定時炸彈。如果大社降編為乙種工業區，不再從事石化業，根據高雄市既有工業管線資料，至少有16條（共163.5公里）的石化管線可以廢除，大大降低高雄民眾的風險。

王敏玲接著說，這16條石化管線中有輸送乙烯、丙烯等易燃易爆物質的，也有輸送丁二烯第2類毒性化學物質的，從中油林園廠一路送往在大社的台橡公司長達33公里，「為什麽高雄民眾每天走在路上、騎乘在路上，要承受這樣的風險？」

海洋科技大學海洋環境工程系教授沈建全指出，高雄市政府2011年及2013年委託美和科技大學及經濟部2013年委託成功大學執行之「石化工業區居民健康風險評估」計畫，三個計畫研究成果皆指出仁大工業區及中油高雄煉油廠對左營、楠梓、大社及仁武居民，健康風險、胸腔呼吸疾病發病率及致癌、致死影響健康甚鉅。

▲▼大社環境守護聯盟與地球公民基金會到監察院門口抗議政府跳票，石化管線威脅高雄市民。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環團現場用煙餅模擬氣爆空污，嗆鼻煙霧瞬間瀰漫四周。（圖／記者許展溢攝）

▲▼大社環境守護聯盟與地球公民基金會到監察院門口抗議政府跳票，石化管線威脅高雄市民。（圖／記者許展溢攝）

大社在地青年居民賴昀辰表示，經濟部從來沒任何相關規畫和配套措施，反而不斷讓廠商擴廠，現在竟以會影響經濟等等為理由反對降乙編，經濟部的作為本末倒置。過去一年，大社工業區工廠總計因空氣污染被裁罰12次、廢棄物處理被裁罰13次，足見廠商之環境保護、安全與衛生未正確落實。

最後北上大社環境守護聯盟成員與地球公民基金會一起進入監察院陳情中心，向監委田秋堇陳情，要求進行經濟部、內政部在大社降乙編案的瀆職、糾正調查。

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