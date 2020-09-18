校園女學生染疫後傳染5人！南韓單日增126例　起亞汽車感染潮擴散

▲隨著首都圈防疫政策下修，首爾防疫人員正進行消毒工作。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情目前仍無趨緩可能性，各地仍爆發零星的群聚感染案，諸如汽車工廠、醫療院所、療養照護設施、教會等，感染途徑與時間點未明之患者比率佔全體26%，超過四分之一。

根據統計，截至18日0時為止，南韓今（18）日上午9時30分共通報126起病例，與前日相比減少27例，其中109例為境內感染、17例為海外感染；目前南韓共累計22783例確診、377例死亡。

根據韓媒《News1》，南韓國務總理丁世均（정세균）於18日中央災難安全對策本部會議上表示，朝鮮時代的人們在瘟疫流行時，同樣也會取消傳統節日祭祖，呼籲全體國民中秋節（추석，韓文稱秋夕）連假，非必要盡量別出門、並取消返鄉探親與祭祖行程。

▲起亞汽車位於京畿道光明市的工廠傳出群聚感染。（圖／達志影像）

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增82例（首爾佔46例、京畿道佔32例、仁川佔4例）；全羅北道新增7例；慶尚北道新增5例；忠清北道、忠清南道、慶尚南道各新增3例；大邱與大田各新增2例；釜山與濟州島各新增1例。

首爾市西大門區延世大學塞布蘭斯醫院相關案例累計46起，其中一名患者的看護在工作中染疫，之後在家族旅遊時，病毒傳播給8名家人。

京畿道光明市「起亞汽車」（KIA MOTORS）至少累計13人感染；京畿道富川市南部教會（남부교회）累計至少15人染病；忠清南道保寧市海洋科學高中6人篩檢結果為陽性。

其中，忠清南道保寧市海洋科學高中一名女學生確診後，其班導師、校車司機、同班同學、教師夫婦等5人相繼確診；同樣位於保寧市的大川女子中學也傳出2名女學生確診，目前防疫當局正在調查兩宗群聚感染是否有關。

▲舊首爾市廳外牆上掛起海報，宣導義務配戴口罩。（圖／達志影像）

而首爾市江南區口罩商「K保健事業」累計27例；京畿道利川市日間保護中心累計21例；慶尚北道漆谷郡山養蔘事業說明會累計24例。

另外，位於首爾市鍾路區的「首爾地方國稅廳」也傳出5人確診。

根據《韓聯社》，首爾市府表示，將針對「愛第一教會」（사랑제일교회）、牧師全光焄（전광훈），預計於18日下午4時向首爾地方法院提出損害賠償訴訟，要求其應賠償46億2千萬韓元。

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