起亞汽車爆群聚染疫！南韓單日增153例　60%國民能打「流感疫苗」

▲隨著首都圈防疫政策下修，大型連鎖品牌咖啡廳重新開放內用。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府下修首都圈「社交距離防疫」第2.5階段，連鎖咖啡廳開放內用、營業時間限制解禁至今來到第3天，然而新冠肺炎（COVID-19）疫情似乎又開始呈現擴散徵兆，新增起亞汽車工廠、結婚諮詢所群聚感染，其他感染案例則集中在教會、療養設施等，且感染途徑與時間不明的患者所佔比率高達25%。

根據統計，截至17日0時為止，南韓今（17）日上午9時30分共通報153起病例，與前日相比增加40例，其中145例為境內感染、8例為海外感染；目前南韓共累計22657例確診、372例死亡。

根據《韓聯社》報導，南韓中央事故收拾本部戰略計畫班長孫映萊（손영래）於17日表示，距離中秋節（추석，韓文稱秋夕）連假僅不到2周，首都圈以外地區的「社交距離防疫」第2階段原預計實行至20日，對於是否延長時限，將隨疫情發展，於本周末公佈。

▲南韓當局鬆綁防疫措施，首爾市鐘路區商圈終於恢復生機。（圖／達志影像）

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增121例（首爾佔62例、京畿道佔52例、仁川佔7例）；忠清南道新增9例；慶尚北道新增6例；慶尚南道新增3例；釜山與大邱各新增2例；光州與大田各新增1例。

全羅北道益山市的「東益山結婚諮詢所」從14日傳出首宗確診者，至今已累計共5人感染；京畿道高陽市的精神療養院「Bag-Aewon」累計3人確診。

起亞汽車（KIA MOTORS）位於京畿道光明市所下洞的工廠截至17日上午9時，共傳出最少10人以上遭到感染，該場約有6千多名員工，目前廠方已決定暫時停止營運。最初感染者為住在京畿道龍仁市水枝區新鳳洞的員工，病毒傳給其妻子、2名兒女，同時到公司上班後，病毒也傳染給與其接觸的4名員工。

▲起亞汽車位於京畿道光明市的工廠，傳出員工群聚感染。（圖／達志影像）

另外，京畿道利川市日間保護中心累計20例、慶尚北道漆谷郡山養蔘事業說明會累計21例、首爾事江南區口罩商「K保健產業」累計21例；首都圈登山聚會累計47例；首爾市松坡區「我們教會」（우리교회）累計11例。

南韓保健福祉部長朴淩厚（박능후）於17日出席國會保健福祉委員會。針對在野黨「國民之力」（국민의힘，前身為未來統合黨）提出是否該讓全體國民接種流感疫苗質疑，朴淩厚表示，不管在醫學研究、還是數據考證上皆沒有爭論的必要，強調已取得足夠南韓60%人口接種的份量，且國內製藥大廠目前皆全力投入新冠病毒疫苗生產中。

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