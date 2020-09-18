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「藏妹屍爛成白骨」運將哥淡定載客　鄰曝恐怖巧合：3年沒看到她

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記者黃翊婷／綜合報導

日本靜岡縣裾野警察署17日宣布在橫濱市神奈川區逮捕一名40歲的計程車司機，他被懷疑將死亡的妹妹棄置不顧，等到警方找上門時，遺體早已白骨化，還有鄰居曾透露，大約有整整3年沒有看到妹妹外出。由於整起事件太過詭異，一度掀起日本網友熱議。

日本靜岡裾野警察署。（圖／翻攝自Google地圖）

▲警方已經逮捕死者哥哥。圖為裾野警察署。（圖／翻攝自Google地圖）

根據《靜岡新聞社》報導，親友最後一次與死者（36歲）聯繫，是在2018年2月間，兄妹倆似乎曾同住在一個屋簷下一段時間，然而從那之後，就再也沒有人見過妹妹，直到今年9月發現遺體，才知道人已經去世了。

巧合的是，曾有附近鄰居向警方透露，大約已有3年左右沒有見到妹妹，就算再怎麼不擅交際，這個狀況也太奇怪了。警方表示，妹妹的遺體被放在2樓的和室裡，被發現時已經白骨化，詳細的死亡時間以及原因仍有待進一步調查，而嫌疑最大的哥哥也在17日於橫濱市神奈川區被捕。

消息經過媒體報導傳開，日本網友紛紛在相關新聞底下留言表示，「就這樣把親人遺體丟著到腐爛成白骨實在很奇怪，感覺背後應該有某種惡意」、「36歲女性自然死亡的可能性和被害的可能性……」、「就算是缺乏常識的人也不會這樣吧」，幾乎都是一面倒直指案情不單純，希望警方能早日查出真相。

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