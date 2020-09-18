陳建仁曝台灣模式4原則：互助是防疫成功關鍵　「願與各國合作」

文／中央社記者尹俊傑紐約17日專電

前副總統陳建仁17日表示，新冠肺炎疫情影響全球落實聯合國永續發展目標，病毒傳播不分國界，互助是防疫成功的關鍵，台灣可以幫忙，願在防疫與刺激經濟方面與各國合作。

▲陳建仁認為台灣防疫要歸功於4大原則。（圖／記者李毓康攝，下同）

駐紐約辦事處配合第75屆聯合國大會檢視全球永續發展目標（SDGs）落實進度與趨勢概況，17日舉辦「台灣模式：武漢肺炎疫情下堅定邁向永續發展目標」視訊研討會，邀請陳建仁以「疫情管理的典範」為題發表專題演講。

陳建仁說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）對消除貧窮、飢餓等17項永續發展目標幾乎都造成影響，全球防疫失敗，包括武漢疫情爆發後接觸者追蹤不足、世界衛生組織（WHO）延遲宣布「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）、各國邊境管制為時過晚等原因。

台灣雖鄰近疫情爆發地，累計確診病例僅500例左右，陳建仁歸功於「台灣模式」4大原則，也就是審慎以對、迅速應變、超前部署、公開透明。

但他警告，全球仍在面對首波疫情，多國感染率與群體免疫力偏低，世界經濟陷入嚴重衰退，鬆綁邊境管制可能導致境外移入病例增加，冬季流感好發恐拉高鑑別診斷與臨床管理難度。

面對這些挑戰，陳建仁呼籲國際社會合作，因為病毒傳播不分國界，沒有國家可以獨立抗疫。他並引用教宗方濟各（Pope Francis）所說「當你快樂時，生命是美好的；當其他人因你而快樂時，生命更加美好」，強調互助是防疫成功的關鍵。

▲先前捷克參議院議長韋德齊訪台，防疫人員皆有穿上防護衣。

陳建仁說：「全球團結一心，就能盡可能減輕疫情對全球醫衛與經濟造成的衝擊。我想強調，台灣可以幫忙，也正在伸出援手，台灣願意在防疫與刺激世界經濟成長方面與各國合作。」

駐紐約辦事處長李光章致詞時說，台灣向超過80國提供醫療物資，與各組織分享防疫經驗，並致力落實永續發展目標，卻仍遭聯合國體系排除在外。全球在疫情下嘗試重新站穩腳步，「台灣模式」將非常有用，但聯合國須先對台灣敞開大門才行。

李光章表示：「對抗COVID-19，沒有人是安全的，除非所有人都平安無事。」

研討會邀請衛生福利部疾病管制署防疫醫師黃頌恩、行政院環境保護署政務副署長蔡鴻德、國際永續發展協會（IISD）「追蹤永續發展進程計畫」資深主任華格納（Lynn Wagner）與談，探討台灣抗疫經驗與落實聯合國2030年永續發展議程的進度。

主持研討會的愛爾蘭都柏林大學教授華爾希（Patrick Paul Walsh）說，台灣由科學與政府主導，動員社會總體力量對抗疫情，全球各國都應仿效如此模式，實踐雖然困難，但這就是人類面對的挑戰。