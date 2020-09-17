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獨／全國淋病確診爆增54%！ 社交距離喊假的...內幕原因曝

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情持續肆虐，儘管近日多為零星境外移入確診個案，民眾仍謹遵防疫規定，出外戴口罩、勤消毒，連帶使得腸病毒、流感件數大幅減少；不過根據高雄市衛生局統計，淋病確診數字卻是大幅增加，截至8月確診個案就比去年同期多出145例。

▲全國暨高雄市109年1至8月梅毒淋病通報情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全國暨高雄市109年1至8月梅毒淋病通報情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

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高雄市衛生局疾病管制處長何惠彬指出，高雄市109年1月至8月淋病確診個案有460例，比較去年同期315例，增幅大約是46.03%，明顯比去年增加很多，通報個案居六都第四。

▲六都109年梅毒、淋病統計新增個案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲六都109年1月至8月梅毒、淋病統計新增個案。（圖／記者許宥孺翻攝）

何惠彬表示，經分析淋病個案年齡層，發現20歲至40歲的年齡層增幅最大，20歲至24歲同期增幅66.1%，35歲至39歲增幅66.6%；又以男女確診比例來看的話，男性確診比例增幅33.8%，女性確診比例增幅57.8%，幾乎是去年同期的一半。

再以今年的新增個案比較去年同期，以按月分析，何惠彬發現，淋病確診個案1至3月都是降幅趨勢，不過卻在4月出現正成長，增幅飆到108%，5月和6月雖有趨緩，一度降至23.1%，但仍處於增幅狀態，而7月增幅比例又飆到81.1%，研判在暑假期間，青少年朋友社交活動更為頻繁，或許與確診數字增加有相關性。

▲高雄市109年淋病新增個案，與去年同期比較表。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市109年淋病新增個案，與去年同期比較表。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局疾病管制處長何惠彬。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市衛生局疾病管制處長何惠彬。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局曾與高雄市醫師討論過，淋病確診數字突然增加的原因，雙方研判為醫師通報警覺度增加，另部分也可能與指揮中心在4月9日宣布，八大行業如酒店、舞廳、有男女陪侍部分全面停止營業，不排除為類似活動轉到地下化營業。

何惠彬提醒，目前新冠疫情尚未鬆懈，民眾仍須注意呼吸道禮儀，除了戴口罩、勤洗手、噴酒精等防疫措施，也別忘記防疫新生活，性行為全程使用保險套、遵守安全性行為，是可以防範性病傳染機會。

▲淋病患者內褲沾染不少黃綠色膿汁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男性淋病患者尿道口易出現黃綠色膿汁。（圖／記者許宥孺翻攝）

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