日改革意見箱爆量喊卡！　河野太郎：該取消「沒完沒了」記者會

▲新任行政改革大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本新任行政改革大臣河野太郎為了破除「本位主義」弊端，改革習慣互踢皮球的行政系統，特地在官網設置「行政改革意見箱」，歡迎民眾有任何建議都可以直接投稿，他也會親自過目。不過，這個專區才上線短短9小時就收到超過3000件，只好在深夜緊急喊卡。

首相菅義偉上任後，決定改善政府內部行政系統，破除本位主義弊端，改革習慣互踢皮球的「垂直行政」體系。接獲重任的河野太郎17日就在自己的官網設立了「行政改革意見箱」，也就是「打破垂直行政110」，若民眾對政府的行政程序、規定感到不便，或是有任何可改善之處，都可以到此信箱投稿。

擁有187萬追隨者的河野太郎在推特發文表示，所有的內容他都會親自過目，歡迎民眾向政府投訴不必要且妨礙流程的法規，他們會盡力解決政府垂直行政的問題。結果，意見箱上線短短9小時就湧入超過3000則訊息，因此在深夜緊急停止收件。河野太郎說，要先等他看完訊息才恢復，民眾可以轉用內閣府的「法規改革熱線」。

除此之外，新內閣按照慣例都會在上任當天輪流舉辦記者會，結果16日舉行的記者會輪到河野太郎時，時間已經來到17日凌晨1時。他在會上強調，這種記者會應立刻取消，「如果是各大臣分開舉行的話，現在早就結束，大家都在睡覺了，在這裡沒完沒了的開會，就是最明顯的既得利益、權威主義。」

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