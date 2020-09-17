慶「令和大叔」擔任日相！韓文在寅盼改善韓日關係：已準備溝通

▲青瓦台發言人康珉碩代總統文在寅轉達賀電給菅義偉，盼改善韓日關係。（圖／達志影像）

文／中央社首爾16日綜合外電報導

日本國會參眾兩院今天皆通過由「令和大叔」菅義偉擔任第99任首相，韓國總統文在寅也發賀電，期盼攜手推進韓日關係發展，也積極表示，隨時做好與日方對話溝通的準備。

安倍晉三內閣今天上午在臨時內閣會議總辭，在安倍晉三任內擔任內閣官房長官的菅義偉，下午獲國會參眾兩院指定為新任首相。

韓聯社報導，韓國總統府青瓦台發言人姜珉碩表示，文在寅下午致函日方表示，希望菅義偉在任期間，雙方能攜手努力發展韓日關係。

文在寅特別在信函中稱日本政府為韓國「不僅享有共同基本價值及戰略利益，也是在地理及文化上最接近的友人」，並表示韓國隨時都做好對話溝通的準備，期待日方積極回應。

姜珉碩表示，韓國政府希望菅義偉及新內閣積極協助，運用智慧解決過去以來的問題，並在經濟、人文交流等領域強化實質互惠合作。

日本經濟產業省自去年7月實施管制關鍵電子原料對韓國出口，被認為是為報復韓國最高法院判決日本企業須賠償韓國前徵用工（二戰時遭日本企業強徵的韓國勞工），雙方關係也隨之惡化。

韓國曾以終止日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA）為籌碼，要求日本撤回管制措施，不過，獲提名接任國防部長的徐旭今天出席國會國防委員會人士聽證會時表示，有必要維持GSOMIA。

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