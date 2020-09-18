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「解放軍邊境狂放印度歌」印軍聽到滿臉疑惑　《環時》4字解答

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

中印邊境衝突仍未平緩，雙方7日在拉達克丘舒爾發生45年來首次於中印實際控制線鳴槍的事件。有知情人士爆料，解放軍依據《孫子兵法》打出心理戰策略，他們在第4指山脊陣地設置大量的喇叭，並播放印度旁遮普的歌曲，目的是想打擊印軍的士氣，但這個策略只讓他們感到很困惑。

▲▼印軍在中印邊界增防。（圖／路透）

▲解放軍對印軍播放歌曲，卻讓印軍十分困惑。（圖／路透，下同）

印度與中國日前互控對方7日在拉達克（Ladakh）東部班公湖南岸丘舒爾（Chushul）鳴槍，打破中印實際控制線（LAC）禁用槍械協議，後來印度外交部長蘇杰生與中國外交部長王毅10日會面，雙方部隊再次爆發衝突。爆料的印度官員表示，當時雙方部隊距離不到500公尺，在手指3（Finger 3）、手指4（Finger 4）的山脊一帶，對空鳴槍多達100至200發子彈，這顯然比7日的丘舒爾鳴槍事件更嚴重。

此外，由於原先是解放軍的陣地位於優勢，印軍改在班公湖北岸第4指山脊陣地部署。印度官員認為，等到進入冬季山頂開始下雪，解放軍就無法繼續維持優勢。

中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲印度派兵前往拉達克地區。

不過，近日有知情人士向印度媒體《印度斯坦時報》表示，解放軍依循《孫子兵法》打起心理戰，並在第4指山脊陣地設置大量喇叭，播放印度旁遮普的歌曲，應該是想要壓制印軍的士氣，但他們並未受到影響，甚至感到有些困惑。另一名印度前陸軍軍官透露，其實解放軍在1962年西部和東部地區的小規模衝突中，也採用過類似的喇叭策略。

緊接著，陸媒《環球時報》17日發表一篇文章，解釋解放軍為何要在中印邊境架設大喇叭，並播放當地歌曲。雖然印媒猜測應該是要轉移注意力，或解放軍想自我減壓，但有知情人士私下向《環球時報》記者透露，印方的猜測都是錯的，這個策略是想傳遞「印軍已經四面楚歌」的意思。

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