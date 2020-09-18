美國在台協會高雄分處長禹道瑞就任　黃偉哲盼雙方攜手加深台美合作

▲台南市長黃偉哲市，出席美國在台協會高雄分處新任處長禹道瑞，就任歡迎酒會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲市長17日與美國在台協會高雄分處新任處長禹道瑞（Mason Yu）及副處長李明磊（Jack Lambert）會面，並出席禹處長的就任歡迎酒會。

黃偉哲市長送上當季的台南麻豆文旦，祝福禹處長新工作一切順利，也邀請他及同仁出席10月「國慶焰火在台南」的活動，體驗台南式的熱情。

黃偉哲市長誠摯地歡迎禹處長到南台灣工作，並表示台南跟禹處長的家鄉華盛頓州非常相像，農業興盛，但也有高科技產業進駐。

黃偉哲市長期待禹處長任內多到台南走走，台南即將迎來建城4百年，擁有豐富的歷史文化底蘊，希望他了解臺南多重風貌後愛上這座美麗的城市。黃偉哲市長也表示希望能與禹處長一起攜手在農業、文化、經濟等領域合作，共同促成許多精彩亮眼的成果，加深臺美間的交流。

禹道瑞處長致詞表示，這已是他第2次派駐到台灣，他相當榮幸12年後能重回南臺灣服務。禹處長並表示他對於未來的合作相當期待興奮，將強化雙方在創業投資、商務、農業及觀光等的關係。

美國在台協會高雄分處長禹道瑞於今年夏天抵任，此為他第2次派駐台灣，2008年曾任職美國在台協會高雄分處經濟組組長及副處長。

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