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驗完屍鬼門關前返家目睹「27秒詭異招手」　高大成：我看到什麼？

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這是？

我剛才是不是看到什麼了？ #注意安全

高大成發佈於 2020年9月16日 星期三

記者黃翊婷／綜合報導

16日恰好是鬼門關，法醫高大成當天晚上9時許在臉書PO出一段27秒的影片，分享搭乘計程車返家時看到的「神奇畫面」，只見一名穿著黑色上衣的男子走到斑馬線上，接著原地躺平。後方兩名機車騎士和其他汽車駕駛看到傻眼，綠燈之後紛紛繞得遠遠的，再繼續往前行駛。

影片中，黑衣男一邊搖搖晃晃地走在斑馬線上，一邊隨意揮舞雙手，接著他在兩名機車騎士面前緩緩坐下，呈現「大字形」仰躺在路中央，並向右翻轉半圈，對著騎士們頻頻招手，下一秒發現沒人理睬，隨即坐起來對著其他車輛繼續招手，行徑相當詭異。

燒金紙,環境污染,空氣污染,空污,燒紙錢（圖／記者季相儒攝）

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▲威靈王在鬼門關前的警示，曾掀起民眾高度關注。（示意圖／ETtoday資料照）

高大成向《三立新聞網》表示，當天驗完屍搭計程車回家，行經東區建成路某路口時看到這一幕，運將也是第一次遇到這種狀況，恰好那天是鬼門關，運將又屬馬，先前台南府城普濟殿「威靈王」有對生肖屬兔、馬、狗、豬的人提出警示，所以他勸運將趕快回家，這種時候還是「寧可信其有，不可信其無」比較好。

事後高大成將這段27秒的影片PO上臉書，半開玩笑詢問，「這是？我剛才是不是看到什麼了？」網友們也紛紛留言猜測，黑衣男如果不是吸毒恍神，要不然就是想製造假車禍，「他是不是沒有安太歲？或者卡到陰？」、「可能是想考驗國人是否會禮讓行人」、「大家都繞道而過，獨留他在那裡演戲，哈哈」。

▲▼ 靠右走 ,行人,斑馬線 。（圖／記者張一中攝）

▲行人穿越交通繁忙的道路時，不可追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，免得害人又害己。

不過，黑衣男的行為除了危險之外，可能還會害他吃上一張罰單。依據法務部全國法規資料庫網站介紹，在《道路交通管理處罰條例》第78條中就有明文規定，行人在道路上有下列情形之一者，可處新台幣300元罰鍰：

一、不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮。

二、不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行。

三、不依規定，擅自穿越車道。

四、於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。

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