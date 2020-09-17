獨／小鬼猝死！高大成從「陳屍姿勢」研判死因…詳曝解剖真相

記者徐愷昕／台北報導

小鬼（黃鴻升）16日在台北市北投區住宅猝逝！對此，法醫高大成表示，小鬼死因可能為心肌梗塞或浴室跌倒致顱內出血，目前他依外界資訊判讀，覺得後者可能性較大，另由於解剖過程實在有些殘忍，高大成也進一步指出，基本上依現場陳屍狀況及遺體外觀，就可以推得70%可能死因，不一定要經歷解剖過程。

▲法醫高大成根據小鬼陳屍浴室的狀況，推斷可能死因。（圖／ETtoday資料照）

根據警方初步調查，黃鴻升15日晚間7時15分左右返家，到家後便沒有再出門，事發時浴室水已經放好，上身穿有衣物，但褲子半脫，人倒臥浴室門口，一旁有血跡，但身上沒有外傷疑似猝死，現場無外力介入，也沒有任何藥物、 酒瓶，小鬼口鼻出血，直至16日上午才被父親發現。

有關上述情形，高大成認為依據小鬼陳屍現場的狀況，可以猜測他應該是洗澡洗一半，突然有什麼事需要步出浴室，在準備穿褲子的同時不慎跌倒或有其他意外發生。

高大成坦言，解剖過程實在有些殘忍，一般家屬都不會答應，所以他們盡量都會以屍體外觀做初步判讀，通常只要搭配現場陳屍狀況，就能得出70%死因。

▲小鬼黃鴻升家屬16日下午同意解剖。（圖／記者黃彥傑攝）

針對小鬼的案例，高大成表示他第一步會先看死者頭部外觀有無外傷、腫包，手肘、手掌、後腳跟有無瘀青等撞傷，眼睛瞳孔是否成一大一小，若上述情況有發生，極高機率就是跌倒所致；但如果小鬼遺體屍斑湧上前胸、臉色發紺（發紫），倒地成彎腰摸胸姿勢，可推測他逝世前有胸痛情況，比較高的可能就是心肌梗塞。

高大成強調，為了盡量保持遺體完整性，法醫外觀判讀完才會針對最可能的原因部位下去動刀，倘若小鬼初判為「跌倒撞傷致顱內出血」可能性較高，就會先開頭，先切開頭皮並將頭蓋骨打開，進一步觀察腦袋，一般成人的腦袋重約1450克，若大於1450基本上就代表他死亡時有腦水腫狀況。

另如果初判是「心肌梗塞」可能性較大，就會先開心臟，但要看心臟就必須從頸部（咽喉處）開口，一路通到膀胱，過程中即可確認心臟是否有出血情況，如果有就是心肌梗塞。

法醫高大成指出，小鬼死因有2個可能，一種是心肌梗塞突發作，另一種是洗澡過程中跌倒，顱內出血死亡，不過他認為心肌梗塞發作可能性較低，因為如果是這樣猝死，遺體應該是在浴缸內被發現比較合理，加上小鬼還年輕，過去病史如有「腎臟病」，那就比較不可能是心臟問題；至於跌倒致顱內出血，高大成表示這確實可能造成死亡，因為浴室水氣高，跌倒趴下後萬一身體浸水，會難以自救，且根據他過去經驗來看，每年在浴室跌倒致死亡的案例大約1、2個，前因不是喝酒、使用安眠藥，不然就是身體太勞累。

還原本案發生前狀況，黃鴻升15日中午才與父親在家中吃飯，下午與經紀人在東區談完公事後約傍晚4、5點分開，晚間7時15分左右返家後16小時，竟發生憾事，令外界感到相當不捨。

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