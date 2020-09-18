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今變天！紅霞甩尾全台有雨　鋒面接力北台降溫「秋意濃」

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到「紅霞颱風」外圍環流，午後全台有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到「紅霞颱風」外圍環流，午後全台有雨。入夜後鋒面南下接近，北台灣變天降溫，早晚「秋意濃」。

今(18)日上午台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅恆春半島及東南部地區有局部短暫陣雨；氣象局針對屏東發佈大雨特報。下午起鋒面接近，基隆北海岸、大台北地區及馬祖、金門、澎湖將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區午後亦有局部短暫雷陣雨。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲屏東縣大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，紅霞颱風漸行漸遠，但其外圍的水氣漸往台灣附近輸送，大氣不穩定度提高，午後各地均有局部短暫陣雨或雷雨的機率。今晚鋒面接近，北台仍有局部短暫陣雨的機率，氣溫略降。

今日各地區氣溫：北部24至36度、中部24至36度、南部24至36度、東部23至36度。氣象局針對台東縣發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，嘉義市地區，彰化縣、南投縣近山區或河谷為黃色高溫燈號，請注意。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲5縣市高溫燈號。

最新模式模擬顯示，週末(19、20日)兩天鋒面逐漸南下，北台氣溫逐日緩降；迎風面北部、東半部有局部陣雨或雷雨，週日的降雨比週六明顯；背風面中南部地區也有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後的機率較高；局部地區有較大雨勢，應注意。

下週一至週三(21至23日)鋒面東移，天氣好轉，白天微熱、早晚因有冷空氣及一部分「輻射冷卻」的貢獻而明顯偏涼；花東有局部短暫陣雨、南部山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週四(24日)另一波鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼。

 

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