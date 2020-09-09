高大成曝富商豪賭欠7千萬！債主綁走「2個女兒」侵犯　他賣地還債

▲高大成曝某富商一夜欠下7千萬賭債，被債主綁走他兩個女兒還侵犯，嚇傻立刻賣地還債。（圖／東森新聞）

記者陳韻如／台中報導

台中4日凌晨2名廖姓男子因金錢糾紛，被以黃嫌為首的5名惡煞擄走虐打，造成1死1重傷。對此，法醫高大成透露，此手法是地下錢莊慣用的刑求手法，目的應是逼對方服從、還錢，一般不會將人打死，但沒想到此案卻釀成1死慘劇。

據了解，此案的死者的驗屍報告顯示，他全身有72%的嚴重皮下出血，最後因低血溶性休克致死。對此，法醫高大成接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，死者幾乎全身瘀青，但卻沒有骨折，這是地下錢莊的慣用手法。

高大成表示，過去在逼供、逼還錢時，會以厚厚的電話簿或是棉被遮擋要毆打的部位後才下手，以此避免有明顯的外傷或是骨折，但會讓人痛不欲生，而毆打的力道也會造成震動，導致肌肉、皮下出血，最後因血小板不足，出現低血溶性休克致死。高大成研判，死者生前一定連續遭虐1、2小時，接著陷入昏迷，直到昏迷1、2小時後斷氣。

高大成提到，地下錢莊並非為了報仇，通常只是想要為自己出一口氣。他也舉例，過去有個富商朋友賭博了千萬賭債，而對方也清楚這名朋友的背景，因此前去要錢，但這名富商堅持不還，沒想到對方竟綁架他女兒，甚至輪姦，而綁走一個之後，這名富商仍不肯還錢，對方接著又再綁走他另名女兒，才讓他嚇得立刻賣地還債。

高大成表示，通常當老大的都不會動刀動槍，基本上都是利益問題居多，而動刀動槍的也都是涉世未深的混混們，他們為了壯大自己名聲，才會開槍報復。

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