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小鬼36歲猝逝原因成謎！家屬要解剖查明　高大成揭「2種可能」

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▲▼小鬼黃鴻升住所。（圖／記者呂佳賢攝）

▲小鬼黃鴻升16日突然在北投區住宅猝逝，享年36歲，震驚各界。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃彥傑、徐愷昕／台北報導

小鬼（黃鴻升）16日在台北市北投區住宅猝逝，享年36歲！警消人員16日上午11時27分接獲黃父報案，抵達現場發現，小鬼右臉朝下倒地，嘴唇撞腫、口鼻出血已呈現屍僵的狀態，而檢方下午相驗後，初步排除外力介入。對此，法醫高大成表示，小鬼死因有2種可能，一種是心肌梗塞，另一種是在浴室跌倒，但他認為後者可能性較大，不過確切死因仍有待解剖鑑定出爐。

▲▼小鬼黃鴻升父親及家屬返回二殯辦理相關文件。（圖／記者黃彥傑攝）

▲16日下午相驗結束，小鬼黃鴻升父親及家屬返回二殯辦理相關文件。（圖／記者黃彥傑攝）

根據警方初步調查，黃鴻升15日晚間7時15分左右返家，到家後便沒有再出門，事發時浴室水已經放好，上身穿有衣物，但褲子半脫，人倒臥浴室門口，一旁有血跡，但身上沒有外傷疑似猝死，現場無外力介入，也沒有任何藥物、 酒瓶，小鬼口鼻出血，直至16日上午才被父親發現。

據了解，黃父發現兒子遺體時，他右臉朝下倒地、嘴唇撞腫，口鼻都有出血情況，但沒有明顯外傷。檢察官16日下午4時40分左右出面說明，她指出「目前已經初步相驗結束，可排除外力介入，詳細死因、死亡方式要擇日解剖鑑定，家屬同意解剖」。

▲名法醫高大成宣布退出喜樂島聯盟。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲法醫高大成認為小鬼死因有2種可能。（ETtoday資料照／記者屠惠剛攝）

對此，法醫高大成指出，小鬼死因有2個可能，一種是心肌梗塞突發作，另一種是洗澡過程中跌倒，顱內出血死亡，不過他認為心肌梗塞發作可能性較低，因為如果是這樣猝死，遺體應該是在浴缸內被發現比較合理；至於跌倒致顱內出血，高大成表示這確實可能造成死亡，因為浴室水氣高，跌倒趴下後身體進水，難以自救，最後他也坦言，確切原因到底如何，一旦法醫解剖後就能釐清。

還原發生經過，黃鴻升15日中午才與父親在家中吃飯，下午與經紀人在東區談完公事後約傍晚4、5點分開，晚間7時15分左右返家後16小時，竟發生憾事，令外界感到相當不捨。

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