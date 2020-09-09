凌晨4點收「UberEats通知」！他鬼月毛炸：我沒訂啊…200人洗版回報

▲Uber Eats幽靈訂單。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

外送平台Uber Eats凌晨驚傳大當機，多名用戶紛紛收到訂單通知，但詭異的是，大家都在睡覺根本沒訂餐，還有人收到「餐點即將送達」的通知，差點從床上跳起來去取餐，加上現在正值農曆7月，不禁讓人感到背脊發涼。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，「現在時間4:27分⋯根本沒訂餐」，手機卻跳出麥當勞正在準備餐點的通知，查詢APP也沒看到這筆交易紀錄，重點是「這間麥當勞早上07:00才營業」，怎麼可能凌晨4點27分還接訂單。過沒幾分鐘，原PO又收到餐點送達的通知，但他也不敢隨便開門取餐，甚至沒收到外送員的訊息或電話，懷疑這根本就是一筆幽靈訂單，「是我被盜還是鬼月？」

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▲很多人遇到相同情況。（圖／翻攝自爆怨公社）



PO文一出才知道，底下200多則留言都是遇到相同困擾，原PO並非唯一收到訂單通知的人，很有可能是Uber Eats系統當機，才會半夜發送多則通知給大量用戶。網友紛紛回應，「我的也是，一直說漢堡王在幫我準備訂單」、「看不見的外送員」、「我的剛剛也是，跳了前天訂的鐵板燒出來」、「我剛剛也是，還以為被盜帳號」、「剛剛一個人在客廳，看到沒幾分鐘就跳出來一次快嚇死了，趕快跑回房間，原來不是只有我遇到。」

不少人都感到背脊發涼，半夜收到莫名通知還好幾則，尤其正值鬼月，「你們要記得普渡拜拜啊，不然好兄弟只好自己就點來吃了」、「我也是！這個月份，突然這樣很可怕欸，害我把他怒刪」、「傳說中的餓鬼」、「查了紀錄一樣沒有，都要鬼門關了，怕。」

▼根本不敢開門取餐。（圖／翻攝自爆怨公社）

