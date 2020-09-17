接待規格曝光！美國次卿柯拉克今下榻萬豪酒店　距AIT僅15分鐘

▲美國務次卿柯拉克車隊抵達下塌飯店。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔡玟君／台北報導

美國國務院次卿柯拉克今（17日）下午乘商務包機抵達台灣，是41年來訪台層級最高的現任國務院官員 。與8月美國衛生部長阿札爾相同，此次柯拉克同樣下榻台北萬豪酒店，萬豪酒店也曝光此次接待規格，將安排獨立動線，並不會與一般客人接觸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯拉克此次下榻台北萬豪酒店。（圖／記者湯興漢攝）

台北萬豪酒店位於內湖大直，是全球最大連鎖飯店集團萬豪國際旗下品牌之一，不僅與松山機場僅隔一條河，距離美國在台協會於內湖辦事處僅15分鐘車程。

▲台北萬豪酒店客房示意圖。（圖／台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店表示，設立之初就為了能迎接各種重要大型活動做準備，設計不同動線可做協調，讓各活動可不互相影響，此次安排獨立動線，完全不會與一般客人接觸。所有接觸過的場域及客房，全面委請符合疾管局規範的專業消毒公司做徹底消毒。

▲美國務次卿柯拉克車隊抵達下塌飯店，酒店安排完全獨立動線。（圖／ETtoday攝影中心攝）

此外，為同仁安全考量，消毒後房務人員也會穿戴全套防護裝置，包含防護衣、手套、口罩、頭罩、護目鏡、面罩、腳套等裝備進行房務整理，執行後會整套丟棄。