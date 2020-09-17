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孽子弒母斷頭「責付衛生局」　鄭文燦：不合理...司法應自行處理

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▲桃園市議員王浩宇17日在議會總質詢中提及梁男弒母砍頭案，市府後續處理過程，圖為梁男8月21日被送往桃療做精神鑑定。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員王浩宇17日在議會總質詢中提及梁男弒母砍頭案，市府後續處理過程，圖為梁男8月21日被送往桃療做精神鑑定。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員王浩宇17日在總質詢議程中，就前年中壢區梁姓男子吸毒後弒母砍頭案，高院日前判決無罪後責付桃園市衛生局，市府後續處理過程，市長鄭文燦表示，社會大眾對判決結果都難以接受，建議高檢署與高院應就個案狀況再做必要精神鑑定，不是把他移轉給地方政府，由公衛體系承擔，「這個的責付是不合理的。」

桃園市議員王浩宇針對台灣高院8月20日改判桃園地院梁姓男子弒母案從無期徒刑改判無罪，引發社會譁然，並責付桃園市衛生局，後續市府處理過程，鄭文燦指出，高院判決梁男無罪，並責付桃園衛生局，要求當天下午市府衛生局派員接手帶回，社會大眾對於這樣判決結果完全不能接受，當時他曾對外公開批評該判決「是違反大眾法律認知的判決」。

▲桃園市梁姓男子弒母案，8月中旬被送往桃療做精神鑑定。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市梁姓男子弒母案，8月中旬被送往桃療做精神鑑定。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，雖然桃檢以梁男以傷害案判刑確定須入監服刑55天，隨即進入桃園監獄執行，但一旦刑滿獲釋，若高院同意回到原社區，居民會恐慌擔心，很難接受這個不定時炸彈重回社區，梁男未接受完整精神狀況鑑定，他建議，這段時間高檢署與高院應就個案狀況進行必要的精神鑑定。

鄭文燦說，如果有社區風險，不應讓梁重回社區，更不應該轉嫁給公衛體系處理司法應該處理的責任，目前司法體系的精神病院尚未設立，但這段期間應用盡一切司法手段，將梁男留置在應該留置的地方。

鄭文燦強調，根據判決指出，梁男行凶時完全沒有自主意識所以判無罪 ，「大家常說吸毒者有罪，殺人者有罪，但吸毒後殺人卻獲判無罪，這樣的結果社會大眾很難接受」， 梁男精神狀況需要判定，假設他真的是精神完全喪失，也不應該讓他回到社區，若梁男精神狀況有問題，他沒有自殘卻殺害至親，那他在吸毒前精神狀況應該還沒有到達完全無法自主，否則為何會去吸毒，這個判決本身在法理上就很值得討論，尤其要把梁移轉給地方政府，由公衛體系承擔，這樣的責付是不合理的。

衛生局長王文彥則針對公衛護士人力不足部份作出解釋，市府自2014年底改制直轄市後，獲增衛生所護士員額30名人力，配合市府員額管控與財政狀況，已分3年陸續補齊，另外，有關約僱員額部分，自2014年至今已陸續增補至23人，未來會持續爭取員額，以充實衛生所人力。

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