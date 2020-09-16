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挑戰2024國家大位？侯友宜一聽...10字回應！鄭文燦鬆口想當總統

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▲侯友宜6日下午受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者曾羿翔／綜合報導

新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦都被外界視為2024年總統大位的熱門人選，侯友宜15日被問及此事時回應，「我每天努力地把握當下」。鄭文燦近日受訪時則首度坦白「心裡曾有想過當總統」。

根據《中央社》報導，侯友宜15日下午參加市政活動接受媒體訪問時，被問到是否有想參選總統，侯則回應「我每天努力地把握當下」，會好好做事，希望對市民所期待的事情都能努力完成，這是他最大心願。

▲桃園市長鄭文燦最近上網紅節目，被詢問到有無想當總統？鄭坦承有想過，但當下才是最重要的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦坦承有想過當總統。（圖／記者沈繼昌翻攝）

同樣被視為綠營熱門人選的桃園市長鄭文燦，近日上網紅「Alizabeth 娘娘」的節目，被問到是否想當總統，他鬆口「當然有想過」，接著又說「大部分的人願望都無法實現，所以不要想，有現在才有未來，人生不要預設劇本應該怎走，2020年的工作很多，當下才是最重要的」。

《ETtoday新聞雲》今年6月曾針對「10大政治領袖」進行民調，新北市長侯友宜排名居冠，副總統賴清德排名第二，衛福部長陳時中排名第三，當時正投入高雄市長補選的陳其邁排名第四；前新北市長朱立倫排名第五。第六到第十名的排名依次為桃園市長鄭文燦、國民黨立委蔣萬安、台北市長柯文哲、交通部長林佳龍、民進黨智庫（新境界文教基金會）副執行長吳怡農。

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