美次卿柯拉克抵台　座車穿越機場跑道火速下榻萬豪酒店

▲美國務次卿柯拉克車隊抵達下塌飯店。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陳家祥／台北報導

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）17日下午17點20分搭乘小型行政專機C-37B抵台，美國在台協會處長酈英傑、外交部次長曾厚仁等都到機場迎接，雙方為了防疫，以拱手擊肘方式致意。在進行簡單的採檢與物品消毒工作後，訪團隨即搭乘專車直奔萬豪酒店，一行人約在18點左右抵達，訪台三天行程正式展開。

▲柯拉克車隊罕見穿越飛機跑道，從另一側公務門離開。（圖／記者李毓康攝）

外交部指出，柯拉克本次訪台，預計於18日晚間與總統蔡英文會面，並與我國政府高層互動，針對台美經濟、產業供應鏈安全、民主及印太區域議題等，與相關部會官員交換意見。此外，同團的美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）也代表美方，出席故前總統李登輝於19日舉辦的告別追思禮拜，向李登輝對台灣民主的貢獻致敬。

針對美國訪團來台，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，訪團出發前7天自主健康管理、上機前3天也接受病毒核酸檢測，確認陰性才可搭機，抵台後也會做採檢，再安排入住檢疫合格飯店的指定樓層，用指定專門電梯不會與民眾混用。

莊人祥說，整個訪團來台行程包含外交部、AIT人員都會全程配戴口罩，會議用餐座位或者前往悼念行程，都會先專人探勘，採取隔離、隔版、社交距離等措施，避免民眾靠近。

萬豪酒店為美系的全球知名連鎖飯店業，在世界多國都設有營業據點，主打星級的高檔旅宿體驗，是不少美商、美國政要來台洽公的首選住宿飯店之一。

據了解，為讓訪台官員兼顧防疫與洽公需求，我國政府針對外賓採專案處理，雙方政府協議劃定訪團的活動區域，有限度開放彼此人民入境，俗稱「泡泡」。現階段各國都有不同程度的「泡泡」協議，但僅限商務和公務人員，申請人員不論出境、入境，都需在離境前和落地後篩檢一次，若呈陰性便可依核准行程移動，即可免除隔離14天的規定。

由於「外交泡泡」的規劃需要完整動線安排，過去萬豪酒店已接待過美國衛生部長阿札爾，已有現成的防疫SOP、動線等經驗，此次美方訪台準備時間短，找過去有經驗的飯店，在維安、防疫工作上都較好處理，包括外交、警政單位都也熟悉，處理上也駕輕就熟。

其他人也看了這些...

►美次卿柯拉克確定17日下午抵台 台美經濟對話18日登場

►41年來最高層級！外交部證實美次卿柯拉克訪台

►蔡英文18日在總統官邸宴請美國務院次卿柯拉克



更多熱門新聞...

►美國次卿訪台異常低調 背後角力成關鍵因素

►美次卿訪台「異常低調」2大因素：藍營反美豬、美內部角力

►台美經濟對話破局...綠怪藍反美豬 國民黨笑：大內宣變大甩鍋？

►振興一下我們的美麗