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2020桃園地景藝術節18日開鑼　警公布交管與停車路線

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▲2020桃園地景藝術節18日起至10月4日在平鎮區雙連坡與中壢區大崙2地舉行，平鎮警分局公布交管路線，並籲請市民遊客配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲2020桃園地景藝術節18日起至10月4日在平鎮區雙連坡與中壢區大崙2地舉行，平鎮警分局公布交管路線，並籲請市民遊客配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2020桃園地景藝術節18日起至10月4日為期17天，在平鎮區雙連坡與中壢區大崙兩地同時舉行，為因應即將湧入大批人車，平鎮警分局將在會場周邊道路進行交通管制，籲請參觀民眾多加注意與配合，並提供中壢區領航北路一段至三段臨時停車場，請開車族停妥愛車後再搭乘接駁車前往會場，避免陷入車陣。

平鎮警分局分局長李建民指出，桃園地景藝術節以「建構城市」為主題，主辦地點平鎮區雙連坡是混合眷村、軍營與學區之展區，主辦單位構思在當地為軍事區域，展出有退役坦克、廢棄站哨碉堡，也是在地居民心中深處的青春回憶，主辦單位還安排不少節目，讓參與民眾感受到桃園發展歷程與文化特色，為求活動盡善盡美，分局各單位將落實周遭交通疏導管制勤務與為民服務工作。

▲2020桃園地景藝術節18日起至10月4日在平鎮區雙連坡與中壢區大崙2地舉行，平鎮警分局將派員交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲2020桃園地景藝術節18日起至10月4日在平鎮區雙連坡與中壢區大崙2地舉行，平鎮警分局將派員交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地景藝術節平鎮雙連坡展區位在平鎮區雙連里、高雙里，展區則位於石門大圳步道、碉堡公園、高連社區活動中心、中央大學與玄盛發農場，北上之開車族可行駛國道1號平鎮系統交流道台66快速公路往觀音方向，行駛領航北路一段至文中三臨時停車場；南下者可行駛國道2號下大竹交流道往中壢去區青埔方向，沿領航北路四段至領航北路一段前往文中三臨時停車場，再搭乘紅線與藍線接駁車前往。

此外，平鎮警分局在平鎮雙連坡展區周遭管制路邊停車，建立安全行人走廊，配合主辦單位引導騎乘機車民眾可至陸光路與陸光路14巷口機車停車場停放，籲請民眾多加利用，周邊除設有活動會場指示牌外，警方也派遣員警交通疏導在會場設立機動派出所，以協助維護秩序與為民服務。

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