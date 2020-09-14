2020桃園地景藝術節踩線團搶先看　喚起邱奕勝孩時記憶

▲議長邱奕勝率踩線團首站參訪的豫章湖，孩時曾來此游泳。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020桃園地景藝術節將於9月18日開幕，市府邀請市議會議員們14日前往踩線。議長邱奕勝說，市府今年擇定於中壢大崙及平鎮雙連坡的二處埤塘舉辦地景節，踩線團首站參訪的豫章湖，他孩時曾來此游泳，看到藝術家的作品和經過整理的豫章湖，是他有史以來見過最美麗的，呼籲民眾於地景節期間來桃園觀光。

▲2020桃園地景藝術節以「竹」及「構築城市」為主題，發揚竹藝及埤塘文化。（圖／市議會提供）



邱奕勝是中壢區大崙地區的人士，他說，小時住的地方，離豫章湖很近，和議會的同仁們一起來到這裡，讓他再次打開孩時記憶，如今天參觀的豫章湖，大家所站的位置，以前曾是當地羅家養豬的地方，還有湖邊附近的財神廟，也是羅家的；而桃園擁有千塘城市美稱，埤塘是桃園獨特的景觀，邱奕勝也對於市府於美麗的埤塘，舉辦地景藝術節活動，發展觀光表示認同。

▲▼今天，我們都是網紅！（圖／市議會提供）

邱議長及議員們在視察的過程中，參觀了大崙展區的「豫章之家」、雙連坡展區的「竹下秋千」、「高雙陂塘漣漪迷宮」等展品，都是大量運用「竹」的素材，創造出與自然融合的意象。

一起前往踩線的市長鄭文燦說，桃園地景藝術節每年以換區輪辦方式推動，今年已邁入第7屆，成為桃園重要的品牌活動，更是各縣市地景藝術節學習典範。今年突破疫情限制，運用視訊科技合作，邀請51位國內外藝術家，以「竹」及「構築城市」為主題，跨國共同創作28組藝術作品，融合當地環境藝術及農村地景特色，發揚桃園竹藝及埤塘文化，成為國際討論亮點，歡迎民眾踴躍前來體驗桃園竹編之美。

包括市議員王仙蓮、呂淑真、周玉琴、林政賢、林昭賢、林俐玲、徐其萬、徐景文、陳美梅、彭俊豪、舒翠玲、黃家齊、楊家俍、劉仁照、簡志偉、市府副秘書長邱俊銘、文化局長莊秀美、中壢區長鄭詩鈿、平鎮區長鄭錦文、豫章之家藝術家王文志老師等均一同出席活動。

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