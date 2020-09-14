　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020桃園地景藝術節踩線團搶先看　喚起邱奕勝孩時記憶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2020桃園地景藝術節即將登場，議會踩線團搶先看。（圖／市議會提供）

▲議長邱奕勝率踩線團首站參訪的豫章湖，孩時曾來此游泳。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020桃園地景藝術節將於9月18日開幕，市府邀請市議會議員們14日前往踩線。議長邱奕勝說，市府今年擇定於中壢大崙及平鎮雙連坡的二處埤塘舉辦地景節，踩線團首站參訪的豫章湖，他孩時曾來此游泳，看到藝術家的作品和經過整理的豫章湖，是他有史以來見過最美麗的，呼籲民眾於地景節期間來桃園觀光。

▲2020桃園地景藝術節即將登場，議會踩線團搶先看。（圖／市議會提供）

▲2020桃園地景藝術節以「竹」及「構築城市」為主題，發揚竹藝及埤塘文化。（圖／市議會提供）

邱奕勝是中壢區大崙地區的人士，他說，小時住的地方，離豫章湖很近，和議會的同仁們一起來到這裡，讓他再次打開孩時記憶，如今天參觀的豫章湖，大家所站的位置，以前曾是當地羅家養豬的地方，還有湖邊附近的財神廟，也是羅家的；而桃園擁有千塘城市美稱，埤塘是桃園獨特的景觀，邱奕勝也對於市府於美麗的埤塘，舉辦地景藝術節活動，發展觀光表示認同。

▲2020桃園地景藝術節即將登場，議會踩線團搶先看。（圖／市議會提供）

▲▼今天，我們都是網紅！（圖／市議會提供）

▲2020桃園地景藝術節即將登場，議會踩線團搶先看。（圖／市議會提供）

邱議長及議員們在視察的過程中，參觀了大崙展區的「豫章之家」、雙連坡展區的「竹下秋千」、「高雙陂塘漣漪迷宮」等展品，都是大量運用「竹」的素材，創造出與自然融合的意象。

▲2020桃園地景藝術節即將登場，議會踩線團搶先看。（圖／市議會提供）

一起前往踩線的市長鄭文燦說，桃園地景藝術節每年以換區輪辦方式推動，今年已邁入第7屆，成為桃園重要的品牌活動，更是各縣市地景藝術節學習典範。今年突破疫情限制，運用視訊科技合作，邀請51位國內外藝術家，以「竹」及「構築城市」為主題，跨國共同創作28組藝術作品，融合當地環境藝術及農村地景特色，發揚桃園竹藝及埤塘文化，成為國際討論亮點，歡迎民眾踴躍前來體驗桃園竹編之美。

包括市議員王仙蓮、呂淑真、周玉琴、林政賢、林昭賢、林俐玲、徐其萬、徐景文、陳美梅、彭俊豪、舒翠玲、黃家齊、楊家俍、劉仁照、簡志偉、市府副秘書長邱俊銘、文化局長莊秀美、中壢區長鄭詩鈿、平鎮區長鄭錦文、豫章之家藝術家王文志老師等均一同出席活動。

・免運費超級划算

ET快訊
武界壩放水「關鍵16分鐘」奪4命！　檢調全力追真相
快訊／3歲女童遭風箏捲上天狂甩　新竹市3官員下場出爐
三級片女星離婚億萬內衣大王！「生子得豪宅」11年豪門婚告終
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

3歲女童遭風箏捲上天狂甩　新竹市府震怒「懲處3官員」

2020桃園地景藝術節踩線團搶先看　喚起邱奕勝孩時記憶

全國之冠！新北警察局勇奪「全國交通評核」第一名

新北好市金讚獎　首創「自治組織楷模獎」樹立市集典範

國小老師上課「4師生漂到外海」！澎湖船長救人　過程曝光

新北環保局「三高三流五到」深度稽查　開罰違規水污染廠商2190萬

新北眷村文化節「眷味召集令」　三重一村展出35快砲武器

9月14日相片情人節　新北志工攝影展捕抓幸福滿滿

淡水古蹟博物館古蹟日驚現「殭屍」　穿越時空陪您走歷史

台南豆花伯笑了！神秘高雄女「北上包單」掃160杯：讓他休息4天

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

3歲女童遭風箏捲上天狂甩　新竹市府震怒「懲處3官員」

2020桃園地景藝術節踩線團搶先看　喚起邱奕勝孩時記憶

全國之冠！新北警察局勇奪「全國交通評核」第一名

新北好市金讚獎　首創「自治組織楷模獎」樹立市集典範

國小老師上課「4師生漂到外海」！澎湖船長救人　過程曝光

新北環保局「三高三流五到」深度稽查　開罰違規水污染廠商2190萬

新北眷村文化節「眷味召集令」　三重一村展出35快砲武器

9月14日相片情人節　新北志工攝影展捕抓幸福滿滿

淡水古蹟博物館古蹟日驚現「殭屍」　穿越時空陪您走歷史

台南豆花伯笑了！神秘高雄女「北上包單」掃160杯：讓他休息4天

遭控「共諜」偷小英病例！前國會助理交保30天...突病逝台大醫院

崑山科大「新生領航營」迎接新鮮人　國際主廚江振誠分享人生勉勵學生

台南大貨車轉彎輾斃！29歲男騎士慘死車底　最後身影曝光

這週孩子去哪FUN電，CHILL生活節給你三倍必CHILL理由

茶香入餡！TWG月餅「4大口味」文山包種、紅寶石果乾層次超豐富

鄰居毒蟲家暴母親　他嘆「不想幫報警」曝內幕：只能說活該

對準台灣？解放軍夜間突襲訓練　模擬試射「東風-11」飛彈

3歲女童遭風箏捲上天狂甩　新竹市府震怒「懲處3官員」

檢調盯上武界壩放水「關鍵16分鐘」　全力追查奪走4命真相

三星傳擊敗台積電　首度奪下高通旗艦行動處理器訂單

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

地方熱門新聞

房租漲52倍！平溪天燈街店家槓地主

宅男自喻是「韋小寶」　心儀女子想分

台南豆花伯笑了！神秘高雄女掃光160杯

澎湖4師生漂到外海　英勇船長救人

白河警「清山」、「護果」守護民眾安全

屏東婦釣蝦場如廁雙腿發麻求救　虛驚一場

「消防系」生帶女友遊情人瀑布！命喪池底

桃園地景藝術節創作28組作品

囤貨150公噸！雲林蒜商喊冤　立委出面護航

嗆女客像代購！百年老店：她講的都對

反瘦肉精美豬公投連署爆人潮

豆花伯遭棄單　黃偉哲到場包下所有豆花

兒性侵女同學　警父恐丟主管職月薪少2萬

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

更多熱門

相關新聞

桃園越配大會　台越姐妹都穿越南服

桃園越配大會　台越姐妹都穿越南服

桃園市越配權益促進會30日於中壢區舉辦年度大會，約有300人出席。市長鄭文燦、議長邱奕勝等各界人士，陸續到場參加。越配姐妹們對於居住在桃園，近年來，受到友善對待，感受深刻；議長邱奕勝表示，在市議會提案爭取下，市府將成立新住民事務科，服務並照顧更多新住民朋友。

憂財政惡化！桃園向中央要經費

憂財政惡化！桃園向中央要經費

永平工商校長交接　胡劍峯就任新職

永平工商校長交接　胡劍峯就任新職

桃園市議會召開臨時會、定期會99天

桃園市議會召開臨時會、定期會99天

全國首座梯田生態公園　7/19桃園啟用

全國首座梯田生態公園　7/19桃園啟用

關鍵字：

桃園地景藝術節市議會踩線團議長邱奕勝

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

謝忻宣布重大決定「重返教職」！

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面