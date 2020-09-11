他音響全開鄰居報案...警入屋扣安毒　反而糗了

▲桃園警分局以妨害安寧查訪邱男住家，未經同意進入並發現安毒吸食器，事後要邱補簽自願受搜索同意書，檢方以違法搜索為由偵結不起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局今年4月間以妨害安寧查訪轄區邱姓男子住處，但未經同意下進入屋內查獲邱男涉嫌吸食安非他命，員警逮捕後要邱補簽自願受搜索同意書，事後再依法送辦；桃檢查出，員警搜查時並無密錄器畫面，邱男自承員警搜索前未出示證件、沒告知有權拒絕，檢方認為警方違法搜索已侵害人權，若不否定違法搜索所得證據力，等於鼓勵員警違法搜索，11日偵結予不起訴。

這件毒品案發生在今年4月27日晚間9時許，桃園警方在桃園區博愛路以妨害安寧查訪35歲邱男住家，發現邱將房間音響全開，導致鄰居不堪其擾報案處理，員警在未獲得邱男同意下進入屋內，在其房間內發現玻璃球安毒吸食器與安非他命殘渣袋等證物。

檢方偵訊時，邱男坦承吸食安他命，辯稱是警察違法搜索，當時警方以妨害安寧敲門，自己半開大門時，員警就直接推門進入，並沒有同意讓警察入內；警方則說，經員警說明後，邱同意讓他們進去，是依據同意搜索規定，直接進去確認是否為吸食器，當時有穿著制服但未出示證件，也沒向邱說要搜索，也沒告知其可以拒絕搜索，員警以M-POLICE系統查詢發現邱有毒品前科，房內發現有吸食器，確信邱可能施用毒品。

檢方認為，警方雖依同意搜索程序，但執勤時未出示證件，也沒有告知邱有權拒絕搜索，且在拘捕後再請邱簽立自願受搜索同意書，與現行自願搜索規定程序不符，難認有經邱「明示且自願性」之同意，因此認定警方搜索違法，本件員警因民眾檢舉妨害安寧到場處理，盤查時得知邱有毒品前科，在無搜索票且未事先取邱同意下即搜索，員警顯以盤查方式對特定人搜索，徒使刑事訴訟法「搜索令狀主義精神」形同具文，盤查當下也並非緊急。

檢方指出，邱男吸毒犯罪情節非重，所犯屬於自戕行為，沒直接侵害他人，若在訴訟上不否定該違法搜索及其衍生具有前因後果之證據能力，顯係鼓勵員警違法方式一再對人民違法搜索，偵結邱男予以不起訴處分。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►影／幫乾妹討1500元約少年談判 桃園男遭棍棒圍毆爆頭慘死

►17歲少年車手暗槓70萬 「家法伺候」5大酷刑...險死才獲釋

►渣男持打氣筒痛打孕妻害1屍2命 還視訊給女網友看！檢斥泯滅人性