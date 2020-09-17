影／台日混血少女遭絞殺焚屍　死者父慟「魂都引不到」：一定要判重刑

記者沈繼昌／桃園報導

沉寂22年之久的桃園市平鎮檳榔西施遭殺害焚屍命案，今年經祕密證人指證後，桃園院檢重啟調查，桃園地院17日審理涉嫌殺害17歲林姓少女的吳姓、2名陳姓女子與潘姓男子，但僅潘出庭，潘在庭訊中辯稱從未見過林女，僅坦承提議焚屍，庭訊後，潘男還押，林女父親痛批，這些人「一定要判重刑，否則對不起女兒！」

▲桃園市17歲林姓少女22年前在平鎮市擔任檳榔西施時，遭吳姓男子等人絞殺後焚屍，桃園地院17日開庭審訊。（圖／家屬提供）

桃檢調查，這件發生在1998年林姓少女（台日混血）北上桃園打工，到桃園市平鎮受雇於潘姓男子、吳姓男子與2名陳姓女子共同經營的檳榔攤，因4人均有吸毒習慣，當時具有軍人身分的潘男擔心被林女檢舉，同時懷疑林女偷拿檳榔攤營業收入款項，因此與吳男、2名陳女密謀拘禁，更動手剃光頭髮凌虐，最後以毛巾絞死後丟棄平鎮區復旦路高速公路涵洞附近草叢內焚屍滅跡，但當時因查不出林女身分，使得本案膠著逾20年，直到今年被某位秘密證人出面檢舉後才揭露此案，涉案者吳姓男子（在逃）、2名陳姓女子收押禁見，何姓女子5萬元交保，潘姓男子收押禁見。

桃園地院17日上午首次開庭，4名涉案人員中僅41歲的潘姓男子出庭應訊，潘難看到旁聽席家人，忍不住哭泣，承審法官詢問他當年是否經營檳榔攤？潘否認參與，辯稱是陳女、吳男對外介紹他是老闆，他不認識被害林女且從未見過林女，最近被捕才知道有林姓少女這個人。

潘宣稱，當時自己在當兵很少去檳榔攤，也沒施用毒品，林女與其餘人之糾紛他並不清楚，有次放假才聽陳女說有剪林女頭髮，還曾修理林姓少女，但他並未目擊，否認檢方起訴書指控的把逃跑的林女抓回，共同痛毆、勒斃與絞殺等情事，因自己根本不在現場，檢方指控內容並非事實。

潘僅坦承，林女死亡後，吳男說要棄屍，他提議焚屍，與陳女等3人到平鎮區丟棄與焚燒屍體，陳女事後還去找懂法術的何女，以金紙貼臉、撒黑狗血等方式避免林女魂魄找到他們，他不清楚為何被檢方指控殺人。

潘的辯護人則認為，本件追訴權時效完成，潘男當時服兵役沒有長時間假期，能否參與經營檳榔攤與拘禁虐待林女，至於被控殺人動機，檳榔攤短缺款項僅區區幾百元，潘有可能冒著違反軍法審判風險仍有疑慮；陳女坦承犯行，其實是將罪嫌推給潘，辯稱自己在旁觀察並非認罪，部分證人證詞仍須爭執，本案發距今已22年應重啟調查。

▲桃園市17歲林姓少女22年前當檳榔西施慘遭虐殺焚屍，桃園地院17日開庭，林女父親出庭後痛斥兇手手段殘忍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林女的父親也出庭聆聽，他在庭上指稱，自己僅有這個女兒，這群人與女兒沒有深仇大恨，為何以此殘忍手段毆打凌虐致死，還以火焚燒導致面目全非，女兒死後想替女兒引魂都引不到，還死無葬身之地，身為父親很不甘願，請法官「一定要判重刑，不然對不起女兒」，20多年來家人承受的痛苦他們知道嗎？涉案人等都互推責任企圖脫罪，出庭的潘男否認涉案還辯稱沒參與之說法，根本讓人無法接受。

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