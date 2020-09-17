桃園女駕車違規衝撞警車逃逸　警一查是通緝犯...下場曝

▲桃園市楊姓女子去年11月開車行經楊梅區中山北路時因違規被警方攔查拒檢逃逸，圖為楊女駕駛白色轎車衝撞痕跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓女子因案遭通緝，去年11月間向友人借車代步，行經楊梅區中山北路時因違規被警方攔查，但楊女擔心通緝身分被識破拒檢逃逸，警方隨後追捕攔檢時，楊女開車撞毀警車企圖逃逸，但仍遭員警拘捕到案；桃檢偵訊時，楊女坦承犯行，17日偵結依妨害公務、強制等罪嫌聲請簡易判決處刑。

▲桃園市楊姓女子去年11月開車因違規被警方攔查拒檢逃逸，撞壞警車企圖逃逸仍被查獲送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，42歲的楊女去年11月15日凌晨0時41分，向友人借車代步外出，行經楊梅區中山北路2段與幼獅路口處時，因交通違規被員警攔檢，楊女因毒品案遭通緝，為躲避通緝駕車逃逸拒檢，警方自後追捕，楊女竟開車衝撞警車，導致前右方保險桿破裂掉落等毀損，員警仍奮力將楊女拘捕到案。

楊女在偵訊時坦承犯行，楊梅警分局草湳派出所員出示職務報告、警車行車紀錄器與現場毀損照片等佐證，檢方以楊女曾有毒品前科，5年內再犯屬累犯，偵結依妨害公務執行、職務強制罪等罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

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