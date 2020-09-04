大貨車狂按喇叭闖壅塞路口！義交險遭衝撞　桃警怒了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛大貨車4日上午從桃園區沿大仁路欲左轉桃鶯路時，因前方路口壅塞，路口執勤義交示意暫停，但大貨車執意硬闖，義交閃身後才沒被撞上，大貨車還猛按喇叭，整個過程被路過車輛行車紀錄器拍下上傳臉書《爆料公社》粉絲專頁，引發網友議論，桃園警方指出，大貨車駕駛已明顯違反道路交通管理處罰條例，將依法開單告發。

▲桃園市一輛大貨車4日上午行經桃鶯路欲左轉大仁路時，因前方壅塞遭義交示意停車，但大貨車執意要硬闖險些撞上值勤義交。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書《爆料公社》粉絲專頁4日上午有網友貼文一則影片「這台卡車就是要硬衝…不管交警指揮」，地點則是在桃園區大仁路、桃鶯路口，網友留言「好可怕、非常扯，意圖殺人、殺人未遂、幾乎要輾過去、不是才在交通大執法嗎？」至少有上千網友留言討論。

▲桃園市一輛大貨車4日上午行經桃鶯路欲左轉大仁路企圖硬闖左轉，義交雖示意停車，但大貨車執意要闖險些撞上值勤義交。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

桃園警分局指出，今天上午8時許，這輛大貨車沿大仁路準備左轉桃鶯路，因當時前方路口壅塞，義交指揮大貨車暫時停車，以維護路口淨空，但大貨車駕駛卻試圖硬闖左轉，其行為已違反道路交通管理處罰條例第60條 2項1款，因當下義交並未留下大貨車駕駛資料，警方將依照監視畫面找出大貨車車牌依法告發，將處9百元至1千8百元罰鍰，呼籲駕駛人應遵循員警、義交指揮，以維持交通順暢。

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