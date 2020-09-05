情趣用品店偷賣「神仙水」！桃警執行「除暴專案」送辦470人

▲桃園市警局4日晚間執行「除暴專案」，桃園警分局查獲情趣用品店販售「神仙水」二級毒品，警方將吳姓夫婦等人送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局4日晚間執行「除暴專案」，總計動員逾600名警力持搜索票與拘票，拘捕開設情趣用品卻販售「神仙水」二級毒品吳姓夫婦；徐姓男子開設詐騙集團，詐騙上千萬元與擁有3把改造手槍；龍潭林姓男子開設地下兵工廠，改造長短槍枝與彈藥等，總計送辦470人，起獲槍枝11把、子彈10發與各式毒品1.15公斤，成果豐碩。

▲桃園市警局4日晚間執行「除暴專案」，桃園警分局在轄區某情趣用品店查獲販售「神仙水」二級毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局指出，4日晚間動員652名警力、聲請搜索票27張、拘票66張執行除暴專案，其中桃園警分局日前在摩鐵查獲民眾使用毒品線索追查，查獲37歲吳姓男子與33歲妻子李姓女子與父親共3人經營情趣用品店，店內販售二級毒品「神仙水」（GHB），員警在店內搜出共499公克，吳男等人辯稱知道賣的是市面禁止販賣之「禁藥」，辯稱不清楚是二級毒品，警方偵訊後依毒品危害防制條例將3人送辦。

▲桃園市警局4日晚間執行「除暴專案」，中壢警分局查獲徐姓男子籌組詐騙集團，涉嫌詐騙上千萬元，起出改造手槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局今年8月接獲報案，指稱遭假冒親友借款方式詐騙，當時面交185萬與匯款11次，總計遭詐騙高達1千80萬元，警方成立專案小組追查蒐證，查出徐姓男子等5人涉有重嫌，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，本月2日持搜索票與拘票前往台北市萬華區查緝，當場緝獲徐姓男子等5人到案，並起出改造手槍3把、改造槍械工具1組、安非他命、手機、電腦、金融卡7張、存簿2本等證物，依組織犯罪、加重詐欺、違反槍砲彈藥等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市龍潭警分局2日持搜索票與拘票，南下台南市查獲林姓男子等2人涉嫌改造長短槍枝彈藥，圖為查獲之改造工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局日前在網路巡邏，發現林姓男子在網路購買操作槍與改造工具，警方經蒐證後向台南地院聲請搜索票，4日前往台南市東區查獲林姓男子等2人，現場查扣改造槍枝設備，包括鑽床台、鑽床頭、鋼片模板、砂輪片等長短槍枝改造工具半成品、改造子彈與毒品等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

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