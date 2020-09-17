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小女兒一輩子被川普當狗屎！　前閨蜜加碼爆料：川普「調戲」過我

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▲▼川普小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國總統川普的前律師柯恩（Michael Cohen）的女兒薩曼莎接受媒體專訪時大爆料，除了說川普小女兒蒂芬妮一輩子被當成狗屎看待外，更說川普曾在她15歲時「調戲」她，直接當著柯恩的面說，「看看那個屁股，我喜歡。」

薩曼莎（Samantha Cohen）接受美國時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）專訪時表示，當年他們跟著父親一起住進川普大樓裡面，但川普幾乎佔去了柯恩99.9％的時間，「但他（川普）對我爸很刻薄。」薩曼莎甚至認為，柯恩患有某種程度的「斯德哥爾摩症候群」（Stockholm syndrome）。

▲▼川普的前律師柯恩（右）與女兒薩曼莎（中）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普的前律師柯恩（右）與女兒薩曼莎（中）。（圖／達志影像／美聯社）

現年24歲的薩曼莎和川普小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）感情非常好，薩曼莎形容，川普從來不管她的事情，都是由柯恩從旁協助。薩曼莎說，只要兩個人同時都在紐約就一定會一起出去玩，當她也進入賓夕法尼亞大學讀書後，蒂芬妮更成為她大學時期最親密的朋友。

薩曼莎說，蒂芬妮從來沒對她明講這些，但都能感受的到。盡管她們現在沒有聯絡了，薩曼莎看了蒂芬妮在共和黨全代會的演說仍感到不可置信，「我知道她絕對不會說這些屁話，他有同性戀朋友、她是常春藤盟校畢業的，她不可能認為這是好主意，而且她爸爸一輩子都把她當狗屎看待。」

薩曼莎更指出，蒂芬妮從來沒有真正享受過「川普家族」的特權，並質疑「這是她所希望的？成為美國最討人厭家庭的一員？」

柯恩也在自己的新書中提到，2012年川普跟柯恩在紐澤西的別墅度假時，年僅15歲的薩曼莎穿著網球短裙走出來，川普竟直接對著柯恩說，「看看那個屁股，我喜歡。」

當柯恩立刻說那是他女兒後，川普竟回答，「他什麼時後變得這麼辣？」並在薩曼莎走近後，要求她親一下臉頰，並對她說，「你什麼時後有這麼棒的身材？」

►爆川普嫌小女兒太胖　川普正妹助理「大嘴巴被fire」
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