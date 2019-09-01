爆川普嫌小女兒太胖　川普正妹助理「大嘴巴被fire」

▲川普特別助理瑪德蓮因為向記者爆料川普一家的資訊，遭到解雇。（圖／翻攝自IG／madwestt）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國總統川普的28歲私人助理瑪德蓮（Madeleine Westerhout）在上個月29日突然辭職。2名消息人士近日對此透露，瑪德蓮之所以丟了飯碗，是因為她先前隨意向媒體洩露了川普一家人的資訊，其中包括川普嫌棄自己的小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）太胖，所以不想跟她拍照等。

▲ 瑪德蓮在餐敘時喝太多，爆了川普一家的卦。（圖／翻攝自IG／madwestt）

根據美國有線新聞網（CNN）報導，瑪德蓮上個月在一場與媒體的私下餐會中似乎喝了太多酒，突然打開話匣子侃侃而談，引發了一連串言論爭議。她先是向媒體炫耀自己跟川普的關係非常好，比他和2個女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、蒂芬妮都還要好。接著又爆料，其實川普很不待見蒂芬妮，嫌她實在太胖，就連拍合照時都不願意與蒂芬妮一起拍。除此之外，瑪德蓮還談到了川普的飲食習慣跟他的小兒子拜倫（Barron Trump）。

這一系列的爆料傳到川普耳裡後，瑪德蓮也隨即遭到解雇。川普最近向媒體表示，「瑪德蓮後來有打電話給我，向我坦白她那天喝多了，不小心報了一些卦給記者，她事後也感到非常後悔，不過這並不能改變她已經透露了關於我孩子資訊的事實。」

▲川普在推特發文提到，自己已經原諒威絲特荷特，同時他也很疼愛小女兒蒂芬妮 。（圖／翻攝自川普推特）

川普提到，「我覺得很可惜。瑪德蓮是個非常好的人，工作表現也很優秀盡責。現在我已經原諒了她，並祝福她的未來一切順利。」另外，川普也強調，自己對蒂芬妮非常疼愛，「我愛蒂芬妮，她很優秀，當我抵達大衛營時，我就會馬上打電話給她。」