屍塊散落身旁　野熊張血盆大口「撕咬人肉」下場超慘

▲美國北卡登山客目睹野熊在露營區「覓食」的吃人現場。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

美國北卡羅萊納州2名登山客11日於山間露營地目睹了「野熊吃人」的驚悚場面，散落一地的人類遺骸，被在場的一隻正在「覓食」的野熊啃食下肚，嚇得趕緊報案。工作人員抵達後證實，現場一名成年男性身亡，並且已對野熊實施安樂死。

據英國《太陽報》報導，北卡羅萊納州2名登山客途經大煙山（Great Smoky Mountains）國家公園的野溪步道，發現了附近露營地中有一頂無人的帳篷，旁邊躺著一具看起來像是人類的遺骸，還有一隻在現場「覓食」的熊，嚇得他們趕緊離開，至手機訊號良好的地方，打電話向當局報告剛才怵目驚心的畫面。

據報導，執法護林員與野生動物官員不久後被派遣至82營地，看到這隻野熊正「積極地啃食」著散落一地的屍塊後，並對它實施了安樂死。

護林員於13日記者會上證實，地上的屍塊是來自伊利諾州埃爾金（Elgin）的43歲男性馬杜拉（Madura）的遺骸。

▲野熊被工作人員發現啃食著男子屍塊後，即遭到安樂死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國家公園管理局發言人桑德斯（Jamie Sanders）表示，目前還不清楚馬杜拉是被這隻熊咬死，還是被其他方式殺死的，「組織內專門研究人類與熊之間衝突的野生動物學家認為，一旦熊吃了人類的屍體，就會有再次這樣做的嚴重風險，我們絕不希望熊把人類跟食物聯想在一起。」

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