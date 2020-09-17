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美中不會開戰　軍力相差「30倍」！劉泰英：中國只有40顆核彈頭

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▲▼台灣綜合研究院創辦人劉泰英。（圖／資料照）

▲劉泰英。（圖／資料照）

記者邱茀濱／綜合報導

前總統府國策顧問劉泰英日前投書媒體表示，據他得知的可靠消息，中國的核彈頭只有40顆，而若中國真的要啟戰端，在還未動手前，就會被日本、台灣的愛國者飛彈擊落。此外，他還強調，他認為美中絕不可能會引發戰爭，要打早就打了，「會叫的狗不會咬人嘛」。

據《自由時報》報導，劉泰英表示，美中絕對不可能會引發戰爭，因為若能與美開戰，中國早就打了，現在不管是言語恫嚇、實彈演習或試射東風長程導彈，「會叫的狗不會咬人嘛」，加上中國現在面對的是美日台的聯盟，「我估計若中國的軍力是1，美日加台灣的軍力加起來是30，兩者相差30倍。」

劉泰英指出，姑且不論中共軍隊的陸軍，其海軍、空軍連日本都打不過。甚至強調透過特殊管道得知，北京的核彈頭只有40顆，美國有8千顆，美國的人造衛星與高空偵察機一直在監視北京，若北京真的要啟戰端，在還未動手之前，周遭地區如日本、台灣的愛國者飛彈早已經就緒啟動等著擊落。

劉泰英提到，美國之所以要鞏固第一島鍊國家的軍力，就是要準備封鎖中國的長程彈導；相對的，美國的長程導彈是可以完全摧毀中國的政經中樞，而且是可摧毀數十次的火力，因此以軍力而言，「中國根本無力與美國對戰」。

經過中美貿易戰、新冠肺炎、長江水患與缺糧，劉泰英認為，習近平的政治地位岌岌可危，「現在連國務院總理李克強都不太甩習近平了，若再與軍力強大的美國開戰，習近馬上會被拉下台，習近平是笨但不傻，他很清楚，只要一與美國開戰，就會被拉下台」。

劉泰英認為，習近平最大的政治錯誤，就是在追求中國夢，要追中國夢可以悄悄做，結果竟敲鑼打鼓的大外宣，「什麼是中國夢？就是追求中國變世界第一，現在美國是世界第一，你世界第二名的要來拚第一的，美國當然非打你不可。」

▲▼核武。（圖／CFP）

▲核武。（圖／CFP）

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