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宜蘭新臨時轉運站9/17啟用！原國道客運下客區停車場...續延用

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▲▼宜蘭新臨時轉運站，9/17啟用，宜蘭縣長林姿妙16傍晚視察要求轉乘便捷。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲▼宜蘭新臨時轉運站，9/17啟用，宜蘭縣長林姿妙16日傍晚視察，要求轉乘便捷安全。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

位於宜蘭後火車站的宜蘭臨時轉運站，伴隨著熙來攘往的人群、記憶著宜蘭人轉乘的軌跡，迄今已服務十年。縣府為提供縣民及旅客更舒適轉乘空間，將於17日啟用新設宜蘭臨時轉運站，縣長林姿妙16日前往視察並強調準備工作務必嚴謹，必須以縣民的需求為首要考量，把縣民的日常當成重要的責任，拚出宜蘭好交通。

▲▼宜蘭新臨時轉運站，9/17啟用，宜蘭縣長林姿妙16傍晚視察要求轉乘便捷。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

宜縣府表示，自雪隧開通後，宜蘭轉運站肩負宜蘭市的國道客運及市區客運轉運樞紐，1年旅次累積多達300多萬，現有站體已不敷使用，因此將原地拆除重建，並於現有轉運站旁暫時設置新臨時轉運站，作為興建期間提供民眾轉乘之用。

新臨時轉運站9/17啟用，宜蘭縣長姿妙16日前往視察，她特別感謝所有客運業者的配合與協助，並要求交通處要用最嚴謹的態度，不管在新臨時轉運站啟用的動線規劃、或新建工程施工安全，都必須以縣民的轉乘便利、搭乘安全為最首要的考量，延續民眾轉乘便捷。

▲▼宜蘭新臨時轉運站，9/17啟用，宜蘭縣長林姿妙16傍晚視察要求轉乘便捷。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

宜縣府提醒，新臨時轉運站將於17日啟用，為避免民眾在新舊臨時轉運站轉換期間造成搭乘不便，現有國道客運下客區、停車場及計程車排班區（於林森路上）將繼續延用。

另外為維持臨時轉運站交通秩序及交通安全，於校舍路及林森路增繪設「臨時停車接送車位」處，以便民眾等待與接送家人；同時提醒民眾如接送家人、朋友或搭乘國道客運及市區公車，請遵行相關交通規劃並留意相關搭乘動線，以維護轉運站周邊交通秩序。

▲▼宜蘭新臨時轉運站，9/17啟用，宜蘭縣長林姿妙16傍晚視察要求轉乘便捷。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

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