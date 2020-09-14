「紅藍燈休旅車」逼車！尾隨女駕駛K頭踹胸　酒駕男被上銬

記者游芳男／宜蘭報導

有酒駕前科的俞姓男子，13日再度酒駕，開著裝有「紅藍燈」的黑色休旅車在國5石碇服務區與人發生行車糾紛，除惡意逼車外，當對方女駕駛下車理論時，穿藍黑長褲、與警察制服頗像的俞男，不但國罵還尾隨對方進入休息站內，並出手打女子頭部、用腳狠踹女子胸口，造成女子胸悶內傷與頭部挫傷。

▲俞姓男子酒駕（上圖左），開著裝有紅藍燈（下圖紅圈處）的黑色休旅車，在國5石碇服務區惡意逼車，打傷對方女駕駛後被上銬。（圖／擷取《宜蘭知識＋》，下同）

警方到場將並未是警員身分的俞男上銬，俞男酒測值為0.54MG/L，被依公共危險罪移送台北檢署偵辦，黑色休旅車違規部份會依規定舉發，雙方肢體衝突糾紛的傷害部分)，警方則已另案受理。

網友也紛紛表示：「比扯鈴還扯」、「疑~這台CRV我也遇過，狂呸然後會一直頂你屁股要你讓道」、「前面裝的紅藍燈也是違法的...可以送公路總局檢舉讓他去驗車」、「惡劣的人酒駕還打人大家要小心」…

《宜蘭知識＋》有網友po文說：「此人為宜蘭人，俞X丞先生昨天在國道5號石碇休息站惡意逼車，我阿姨下車與對方理論後，對方還破口大罵髒話言語霸凌我阿姨，本想說算了不要計較就進到休息站內買咖啡。

不料對方竟然尾隨在後，先是狠狠的打了我阿姨的頭部，阿姨還沒來得及自我防衛後就慘遭對方用腳狠狠的踹了胸口一腳，造成我阿姨目前胸悶內傷與頭部挫傷，甚至有輕微腦震盪的疑慮，真的很心疼阿姨遇到這麼可怕的事情！ 阿姨被一個大男人動手動腳的同時也聞到對方身上有很重的酒氣味，於是立馬報警等警方現場酒測，當下吹出來的酒測值高達0.54，於是警察立即上銬，此人惡性惡狀分享讓大家知道，希望大家出門在外要小心，遇到此人要大家多多注意自身安全！（惡意逼車、酒駕、打人）」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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