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率全國之先！　台南市消防局首座無人機運用模擬訓練中心啟用

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▲台南市消防局首座無人機運用模擬訓練中心19日盛大啟用，台南市長黃偉哲親自視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局首座無人機運用模擬訓練中心19日盛大啟用，台南市長黃偉哲親自視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

率全國之先！台南市消防局首座無人機運用模擬訓練中心19日盛大成立，市長黃偉哲表示，無人機隊在消防運用最為彰顯的，因為對於救災、搜尋、偵蒐或者是投擲救生圈，甚至於有一些火災的現場、救溺的現場、山難的現場或者其他種種的部分，都需要無人機深入到一些人力不可到的地方或一時之間無法到的地方。

▲台南市消防局首座無人機運用模擬訓練中心19日盛大啟用，台南市長黃偉哲親自視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，近年無人機應用在國內外蓬勃發展，民航局因應趨勢今年3月31日起政府機關（構）、學校或法人所有之遙控無人機，操作人應經測驗合格，由民航局發給高級專業操作證後，始得操作，為提升科技救災效能，台南市政府消防局有感於飛手不熟練且擔心無人機價格昂貴不敢經常使用，因此，消防局長李明峯即請所屬參考國內外資訊，打造國內第一座無人機模擬訓練中心Drone Simulation Training Center（DSTC）。

▲台南市消防局首座無人機運用模擬訓練中心19日盛大啟用，台南市長黃偉哲親自視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

DSTC的啟用，象徵科技救災的新時代來臨；此外，消防局也積極培訓高級專業操作證教育訓練，以輔導消防同仁考取專業證照，而目前消防局已有25位警義消取得高級專業操作證，後續尚有13位警消即將取得操作證，共同組成無人機隊加入科技救災之行列，並於明年完成建置，屆時各大隊均有2-3名飛手以及搭載熱顯像儀的專業無人機及訓練機各1架，未來得以在災害現場執行無人機任務協助救災，以保障大台南市民生命財產安全。

▲台南市消防局首座無人機運用模擬訓練中心19日盛大啟用，台南市長黃偉哲親自視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，藉由無人機模擬訓練中心（DSTC）的啟用，提供消防人員以3D擬真立體情境畫面練習考照項目及模擬各類災害應用，可以強化飛手應變與操控能力。無人機可以利用熱顯像儀即時拍攝火災現場，提供火勢大小、延燒方向、受困者位置的情資給指揮官做人車派遣及戰術運用的參考，亦可於山域或水域救援時空勘，以利搜索區域劃分及擬定搜救計畫，不僅可以提升整體救災效能，更重要的是在火場的應用中，可以提升第一線執勤人員的安全，亦可利用廣播設備協助防疫或防火宣導，將無人機應用發揮最大效能。

▲台南市消防局首座無人機運用模擬訓練中心19日盛大啟用，台南市長黃偉哲親自視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局首座無人機運用模擬訓練中心19日盛大啟用，台南市長黃偉哲親自視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市市長黃偉哲表示，無人機模擬訓練中心Drone Simulation Training Center（DSTC）的啟用，有以下3點特點：台南是國內唯一建置完備室內及室外飛行訓練場所的縣市。台南是國內唯一建置成立「無人機救災中心」，透過與長榮大學無人機應用發展中心合作，可進行災情即時傳輸及攝影、器材吊掛運送、即時訊息廣播、火點偵測搜尋、災區3D建模、長期災區監控等應用。台南是國內唯一積極培訓高級專業操作證教育訓練，以輔導消防同仁考取專業證照最多人的縣市。

▲台南市消防局首座無人機運用模擬訓練中心19日盛大啟用，台南市長黃偉哲親自視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局首座無人機運用模擬訓練中心19日盛大啟用，台南市長黃偉哲親自視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府要將台南打造成智慧城市，無人機是重要環節，更期許建立跨局處間彼此互相支援機制，擴大無人機應用層面，展現黃偉哲市長打造智慧城市，守護大台南公共安全之決心。

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