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駁二「可旋轉跨港橋」落成　厲害了陳其邁...橋上巧遇林佳龍

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▲▼ 大港橋落成 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄駁二大港橋6日完工啟用。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

歷經2年施工，全台首座行人跨港大橋終於在6日完工啟用，據了解，該座橋樑設計初衷在於遊客在駁二特區大義倉庫及蓬萊倉庫遊憩時，須繞行香蕉碼頭將近30分鐘，港務公司為提升旅遊品質並兼顧第三船渠航道，提出「可旋轉橋面」斜張橋構想，在2017年設計、招標，2018年動工，直到2020年完工啟用，總工程耗費約3.8億元，交通部長林佳龍表示，斜張橋的落成啟用，對於串聯亞洲新灣區有極大的幫助，同時也能促進觀光。

港務公司李董事長賢義表示，大港橋斥資約新臺幣3.2億元，橋長110公尺，橋寬5公尺到11公尺不等，開放時間自上午8時至晚上10時，並於每日下午3時開啟旋轉及閉合，每次各約5分鐘完成，閉合時可供550人通行及自行車牽行，縮短進出駁二、蓬萊港區原需30分鐘的步行距離。大港橋不僅兼顧第三船渠既有船舶及遊艇通行，同時設有離橋面高3公尺之鯨豚流線型觀景平台，以36階之螺旋式階梯環繞主塔逐步升高，可讓民眾眺望高雄港市重要建設的海上風情，成為臨水岸觀景、觀光休憩及約會打卡的新亮點。

▲▼ 大港橋落成 。（圖／記者洪正達攝）

高雄港大港橋在交通部林部長佳龍帶領下進行剪綵儀式，正式對外開放通行，林佳龍表示強調，大港橋有世界級的美學，藉由大港橋串聯高雄市駁二藝術特區及高雄港蓬萊商業區，展現高雄港市觀光發展的新契機，高雄港舊港區將營造屬於市民遊客親水觀光及休憩的打卡新景點，未來可望引入大量人潮創造可觀的經濟效益，歡迎各地遊客以三倍券來大大振興高雄觀光產業發展。

▲▼ 大港橋落成 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼在駁二跑行程的陳其邁，特地在啟用典禮後與林佳龍「不期而遇」。（圖／記者洪正達攝，下同）

▲▼ 大港橋落成 。（圖／記者洪正達攝）

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