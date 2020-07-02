花蓮區漁會好事成雙！魚市場辦公大樓啟用　表揚39名模範漁民

▲花蓮區漁會新建魚市場辦公大樓。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮區漁會選定7月1日漁民節擧辦魚市場辦公大樓啟用典禮，花蓮縣長徐榛蔚前往為新辦公大樓啟用慶賀剪彩，同時一一表揚全縣39名表揚模範漁民，並致上最高敬意。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往為新辦公大樓啟用慶賀剪彩。

花蓮區漁會魚市場辦公大樓於今年1月取得使用執照，2月進駐辦公室，考量上半年疫情關係，特意選定在7月1日漁民節舉辦啟用典禮，讓好事成雙。在舉行剪彩儀式後，隨即在辦公大樓舉辦模範漁民表揚大會，表揚終年辛苦的模範漁民，本次表揚名單有資深漁民、中生代漁民及青年漁民，年齡層從27歲至76歲，皆有傑出表現而獲此殊榮，更具世代傳承之重大意義。

徐榛蔚除了肯定模範漁民的辛勞，也提到目前魚市場辦公大樓已啟用，下半年向日廣場及魚市場也將逐一完成，未來三位一體做整合行銷，期盼讓花蓮最漂亮的漁港在傳統漁業、觀光漁業以及觀光聚落亮點等，都能發展東台灣最重要的產業經濟風貌。

▲花蓮縣長徐榛蔚前往為新辦公大樓啟用慶賀剪彩。



今年花蓮縣模範漁民分別為林春福、林均恩、陳朝明、劉鳳嬌、黃建華、王義德、黃枝旺、林綿清、鄭成雄、林德勝、宋志成、潘素霞、林寶蔭、蘇英良、黃玉妹、賴惠玲、田平軍、宋清霖、潘春生、黃建龍、何義明、陳春梅、王筱雯、林阿蝦、陳帥名、葉梓楓、蘇茂坤、張適選、林振盛、游喆、楊德芳、范玉寶、范婷婷、張家維、劉珦榮、羅偉僖、呂宜龍、魏紫聿、陳字農等人員，有近海作業、沿岸作業、漁村婦女及觀光漁業導覽解說等各領域之模範漁民。

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