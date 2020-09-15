４樓房內窗前玩耍...１歲兒隔天墜防火巷亡！母見最後身影淚崩

▲▼14日在4樓房內窗邊床上玩耍的1歲男嬰可愛模樣，令人不敢相信意墜樓身亡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

小兒子怎不在房內？宜蘭一名生有7名兒女的媽媽，15日清晨送女兒火車站上學，上午6時返家竟不見原在4樓房內睡覺1歲兒子，著急媽媽最後在1樓防火巷發現臉色已經發青無氣息愛兒，急報警求援，男嬰被送醫搶救，但傷重宣告不治。看著14日愛兒在墜樓窗邊床上玩耍影像，媽媽不禁悲從中來，感嘆此生與愛兒無緣了。警方釐清案情中

15日上午6時許，42歲林婦送大女兒到宜蘭火車站坐車上學，看到忘帶零錢返家拿錢讀國中女兒在家，她問「有看到最小弟弟醒了嗎？」她女兒說「只看另一弟弟在床上睡」，準備沖泡奶粉的林婦進房一看小兒子怎不在房內？

她與女兒急忙找小兒子，看到4樓床邊窗戶紗窗是開的，心知不妙，最後在1樓防火巷口地上，發現臉色已經發青無氣息小兒子，先CPR急救急及報警求援。

▲▼1歲男嬰疑從4樓紗窗處（上圖紅圈）墜落1樓防火巷口身亡。（圖／記者游芳男攝，下同）

鄰居們表示，林婦先生是擔任司機，家境算清貧，但看他一家相處和樂，每月定時都有慈濟志工送上物資關懷。

而15日上午送來中秋物資的慈濟志工們是不敢相信墜樓意外，並不斷安慰林婦，林婦悲傷之餘也感嘆此生與愛兒無緣了。

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