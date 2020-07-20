宜蘭、羅東兩運動公園串連追風！　10公里自行車立體交叉道20日啟用

▲宜蘭、羅東兩運動公園串連追風了，7/20自行車道立體交叉道啟用。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭、羅東兩運動公園串連追風的任督兩脈打通了，7/20自行車道立體交叉道在宜蘭縣長林姿妙主持啟用典禮後正式上路，宜縣府以宜蘭市鐵路高架旁自行車道，及蘭陽溪南岸連接羅東溪堤頂自行車道路線，來串連宜蘭運動公園及羅東運動公園兩大園區，並延伸至宜蘭市區幾米廣場、幸福轉運站、新月廣場、酒廠等周邊景點，並結合宜蘭火車站、轉運站等交通節點，讓雙園自行車道兼具觀光及運動休閒效益。

宜蘭縣自行車道路線大部分設置於堤頂空間，多呈東西向分布，彼此連結性較為不足。而羅東及宜蘭運動公園自行車道立體交叉串連啟用，可讓愛好自行車運動及觀光旅遊的民眾能享受騎乘追風的悠閒生活，這項建設主要內容係以建置2座自行車道橋跨越雙園自行車道路口斷點（環市東路外環道、縣民大道），採用立體交叉方式避免自行車與汽機車平面交會，並針對環市東路外環道至蘭陽大橋北岸路段進行自行車道延伸銜接，總經費6千500萬。

雙園區自行車道路線主要是連接溪南羅東運動公園及溪北宜蘭運動公園兩大園區，路線北起宜蘭火車站、國道轉運站、宜蘭市陽明大學附設醫院旁校舍路起，一路沿著鐵路高架旁往南，沿線跨越縣民大道、行經宜蘭運動公園、宜蘭縣政府，跨越環市東路，再經過蘭陽大橋後轉入蘭陽溪南岸自行車道，再沿羅東溪連接至羅東運動公園，全長約10公里。

沿線連結了溪北宜蘭市、溪南羅東鎮及周邊休閒遊憩資源，充分利用鐵路高架週邊空間，建構宜蘭縣友善、安全的南北向自行車中軸道，提供自行車騎乘者及運動散步民眾優質活動空間及路線，除帶動地方發展外亦可顧及全民健康，在宜蘭縣長林姿妙縣長主持啟用後，也正式宣告這條優質的自行車路線正式開放使用。

值得一提的，這條路線甫獲教育部體育署辦理「騎亮臺灣─票選最讚亮點自行車路線」15條中的最佳亮點車道獎之一，林姿妙邀請鄉親一起來分享這份榮耀跟喜悅。

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