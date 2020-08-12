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歷時近3年克服天險！絕美太魯閣山月吊橋啟用　每天開放800人入場

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▲▼內政部次長邱昌嶽與花蓮縣長徐榛蔚出席「太魯閣國家公園山月吊橋」啟用典禮。（圖／太管處提供，下同）

內政部次長邱昌嶽與花蓮縣長徐榛蔚出席「太魯閣國家公園山月吊橋」啟用典禮。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

內政部次長邱昌嶽12日主持「太魯閣國家公園山月吊橋」啟用典禮。邱昌嶽表示，「山月吊橋」距離溪谷153公尺，居高臨下，視野開闊，是適合全家安心旅遊的國旅新景點，營運初期採線上預約，每日開放8百人入場，歡迎民眾來太魯閣走走，同時消費、振興地方觀光產業。

▲▼內政部次長邱昌嶽與花蓮縣長徐榛蔚出席「太魯閣國家公園山月吊橋」啟用典禮。（圖／太管處提供，下同）

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內政部表示，「山月吊橋」最早建於日治時期，是太魯閣峽谷中最長的鐵線橋，中橫公路開通後取代山月吊橋功能，而吊橋也逐漸毀損，雖曾試圖重建，均未能完成。今日啟用的第四代「山月吊橋」，在太管處及工程團隊鍥而不捨的努力下，歷時2年9月餘，成功克服峽谷天險，興建完成。

▲▼內政部次長邱昌嶽與花蓮縣長徐榛蔚出席「太魯閣國家公園山月吊橋」啟用典禮。（圖／太管處提供，下同）

▲▼山月吊橋橫跨太魯閣國家公園立霧溪，長196公尺，寬2.5公尺，距離溪谷153公尺，橋塔設計成「月」字形。

「山月吊橋」橫跨太魯閣國家公園立霧溪，長196公尺，寬2.5公尺，距離溪谷153公尺，橋塔設計成「月」字形，與周圍群山相呼應，吊橋南岸和北岸都設有觀景平台，可將燕子口峽谷、布洛灣台地與立霧溪在群山中蜿蜒東流等美景盡收眼底，全區符合人本無障礙環境，輪椅和嬰兒車都可以暢行無阻，是適合全家人欣賞壯麗峽谷的景觀步道。

▲▼內政部次長邱昌嶽與花蓮縣長徐榛蔚出席「太魯閣國家公園山月吊橋」啟用典禮。（圖／太管處提供，下同）

此外，因橋面高懸在溪谷上方，風勢強勁，特別在橋面中央設置格柵，以利峽谷風穿越，可以減少吊橋的震顫，增加穩定性，吊橋從規劃設計到施工階段，重視每個環節及公安，因此也連續2年獲得107年度公共工程金安獎及108年的公共工程金質獎的肯定。

內政部指出，太魯閣峽谷2019年吸引約482萬遊客到訪，「山月吊橋」啟用後，可將部分峽谷中的遊客分散到腹地廣大、資源豐厚的布洛灣遊憩區及「山月吊橋」上賞景，達到離災減災的目的，提升遊憩安全。

▲▼內政部次長邱昌嶽與花蓮縣長徐榛蔚出席「太魯閣國家公園山月吊橋」啟用典禮。（圖／太管處提供，下同）

▲出席貴賓於山月吊橋前合影。

「山月吊橋」營運初期，採取網路預約解說方式，由專業解說員為遊客深入解說太魯閣峽谷地景生態與吊橋歷史，每日9:00、11；00、13:30及15:30共4場，每場200人、45分鐘，7日前開放網路預約，歡迎民眾至太魯閣國家公園網站（https://www.taroko.gov.tw/zh-tw/Service/MountainMoonBridge）預約。

為鼓勵國人至國家公園旅遊及消費，國家公園發行新版《遇見˙最好的季節-台灣國家公園微旅行護照》，和園區內外各類業者合作，推出「持護照･享優惠」活動，民眾只要持護照參加園區遊程或到周邊商店消費，都可享有折扣優惠，並可搭配使用振興三倍券，活絡園區賣店及周邊鄉鎮地區經濟。

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