36歲小鬼猝逝！醫揭無聲「奪命惡性關鍵」...演藝圈是高危險群

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

知名藝人小鬼黃鴻升在家中猝死，得年36歲相當年輕，消息傳出引發社會討論，尤其死因更是讓人揣測，而高醫心臟血管內科主治醫師朱俊源指出，年輕猝死原因有很多，不排除是惡性心律不整所造成，尤其是演藝人員的生活作息，遇上熬夜工作更是高危險族群。

▲心臟血管科醫師朱俊源表示猝死原因有2種類型，不排除黃鴻升是「惡性心律不整」 。（圖／記者許宥孺攝）

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朱俊源醫師表示猝死有兩種原因，可分為心源性以及非心源性，心源性的話有八成都跟心臟結構有關，比如像是「惡性的心律不整，遺傳性心律不整、心肌炎、心肌病變、收縮功能不佳的心臟衰竭，或是特殊情況類似如大血管主動脈的傷害、主動脈剝離、動脈瘤破裂、久坐之後的靜脈栓塞跑到肺動脈主幹」

▲心臟血管科醫師朱俊源表示猝死原因有2種類型，不排除黃鴻升是「惡性心律不整」 。（圖／記者許宥孺攝）

而近期也有不少藝人發生猝死，朱俊源醫師認為「演藝人員在一般人眼中比較光鮮，作息也跟一般人不一樣，日夜（顛倒）的血壓跟心律會一些改變，如果沒有適時的休息的話，比如說是交感神經和副交感神經的不協調，這些都是可能的潛在因子，但是因為半夜你在運動的時候，你的血液的濃稠度，或是血管的一些影響，跟一般以白天作息為主的人就不太一樣，所以他們的作息就是比較不健康的，這個時候再加上本身有危險因子，像是血壓、血脂或是一些糖尿的問題，都是心血管的潛在危險因子，若是沒有好好處理，都會是未來的隱憂」。

具有潛在危險因子的人，平常可能看起來都很好，但是如果危險因子沒有控制好，會造成血管當中產生斑塊，而如果斑塊產生破裂就會發生血栓，這就可能誘發一些「急性冠心症」，朱俊源指出「急性冠心症」並不會立刻猝死，通常是堵住之後，影響了血液的灌流，讓細胞產生「惡性心律不整」，若當下產生「心室頻脈」或是「電氣收縮」就會有猝死風險。

但是如何預防猝死，猝死是否有一些徵兆，朱俊源表示有客觀參考條件：若是發現自己跟過去相比，發生「呼吸困難了、冒冷汗、或是不明原因的發汗」，讓你自己覺得跟平常不同，就應該就醫檢測是否具有危險因子，透過專業醫師的評估來降低猝死風險。

▲心臟血管科醫師朱俊源表示猝死原因有2種類型，不排除黃鴻升是「惡性心律不整」 。（圖／記者許宥孺攝）