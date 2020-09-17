「鴻升我去老人會」阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚：滿滿洋蔥

▲小鬼不僅薪水上繳，連提款卡、印章都交由父親管理。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

36歲小鬼黃鴻升驟然離世，在廣大親友眼中，他孝順又暖心，待人更是謙和有禮，就有粉絲發現，小鬼將阿嬤寫給他的紙條通通保留下來，不禁鼻酸直呼「這個太催淚了吧！」

因父母離異，小鬼從小與爸爸、奶奶及妹妹生活，一家人感情緊密，他為了提醒自己成為爸爸的驕傲，將父親人像刺青在左胸上，也把收入上繳，只月領約5萬的零用錢；去年1月，他更以總價4280萬元買下84坪住宅孝親，當時他還感性地說，「因為爸爸身體不好，想買房接爸爸一起住。」

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▲阿嬤寫的紙條他都留著。（圖／原po授權引用）

從昨日噩耗傳出後，圈內外好友、粉絲都難以接受，一名網友今在爆廢公社分享小鬼出的書，直呼「阿嬤出門都會寫著紙條給小鬼，他竟然收集所有紙條，還寫在書裡面。」

從照片中可見，阿嬤經常手寫紙條報備，像是「鴻升阿嬤去老人會」、「鴻升阿嬤出去，2號回來」、「阿嬤去老人會」等。

這一幕再度戳中網友淚點，大家紛紛表示，「有洋蔥」、「哭慘了啦」、「為什麼這麼體貼的人要這麼早離開」、「一定是天堂缺天使，才會提早帶走他」、「到現在還是無法接受」、「人太好，老天爺看不過去他在人間受苦」、「太可愛了」、「不管對家人朋友，他真的很有心耶」。

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▼小鬼把爸爸頭像刺在胸口（畫面右側）。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）