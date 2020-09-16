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台中小6童淪植物人獲判國賠！議員籲勿上訴...校方：痛苦決定

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▲烏日國小6年級學童心臟病發成植物人判國賠，台中議員呼籲校方不要上訴。（圖／張家銨提供）

▲烏日國小6年級學童心臟病發成植物人判國賠，台中議員呼籲校方不要上訴。（圖／張家銨提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日國小6年級楊姓學童患有心臟病，晨間運動後發病搶救竟成植物人，日前法院一審判決校方敗訴，必須國賠，台中市議員張家銨、江肇國和賴佳微認為，多年訴訟造成家長身心俱疲，希望事件盡快落幕，校方不要上訴，校長沈俊達表示，22日是決定上訴與否最後期限，校方仍有多方考量尚未決定。

2016年10月20日，楊姓男童晨間運動後，回到教室立即昏倒，經校內急救及送醫，最後變成植物人，校長、導師、護理師及所有教職同仁都感到悲痛萬分，十分不捨。

家長2017年控告導師及護理師業務過失、重傷害告訴，經台中地檢署偵查終結，最後不起訴處分，家長不服，接連向高檢署提出再議，向台中地方法院聲請交付審判，都遭駁回，不得抗告，刑事部分，導師及護理師都沒有過失。

民事國賠部分，校方應支付家長362萬元及1百萬精神撫慰金，每月還要付4萬3千元給家長作為照顧費用，等到男童成年了，再多付2萬3千元，直到男童去世為止。

張家銨表示，非常心疼楊爸爸、楊媽媽不停的在醫院、法院奔波的壓力，他們很擔心上訴後，法官如果改變判決，會增加照顧上的經濟壓力，他們真的很需要這筆錢去照顧，期盼市府讓這件事就此塵埃落定。

江肇國、賴佳微說，事發至今已經4年，近日一審結果出爐，判定學校確有疏失，但校方卻回應絕無疏失，要持續上訴，為政者應體會家長的心情，不要拿人民的納稅錢打這種無謂的官司，從判決來看，法院認定校方確實有疏失，市府要做的是檢討校園的急救流程，或是校園AED使用的訓練是否落實，市府要誠懇認錯、承擔責任，不要再造成家屬的二次傷害。

沈俊達表示，學校非常能體諒家長悲痛心情，如果放棄上訴，會不會日後被相關單位認定放棄應爭取真相權益，因而造成國家財政損失而遭到彈劾，此外，導師還只有20多歲、充滿教育理念的年輕人，「怠忽職守」的罪名會跟著她一輩子。

他還說，22日是上訴與否的最後期限，校方在周五會和教育局、導師、律師等相關人員全盤討論，做出決定。

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