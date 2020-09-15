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武界壩露營6歲兒、妻雙亡　向台電提國賠？生還者：現在不方便

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▲台電大觀水力電廠武界壩昨（14）日閘門異常開啟放水，釀成四死重大意外。（圖／台電提供）

▲武界壩無預警放水，值班的台電蘇姓職員被依涉嫌過失致死，以10萬元交保。（圖／台電提供）

記者陳俊宏／綜合報導

南投縣仁愛鄉武界壩13日無預警放水，造成2個家庭共4人死亡悲劇，其中逃過一劫的胡姓女子，她的女兒和丈夫雙亡。而生還者賴姓男子的6歲兒子和妻子也雙雙罹難，被問到是否會向台電提國賠？他僅低調表示，「這個東西要之後才那個，現在不方便。」

回顧整起事件經過，盧、賴兩家共6人13日結伴前往武界一線天溪床露營，不料武界壩無預警放水，導致溪水暴漲，將盧男（53歲）、盧男女兒（12歲）、賴姓男子（41歲）、賴妻陳姓女子（48歲）、賴男兒子（6歲）5人沖走，僅賴自行游上岸脫困，其他4人都不幸罹難。

當時44歲盧妻獨自睡在車上，幸運逃過一劫，她受訪時說，事發當下完全沒有聽到廣播，相關單位放水又不通知，實在很莫名，「可以國賠就國賠啊，不然怎麼辦。」

▼盧妻進停屍間崩潰大哭。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 武界壩無預警放水奪4命，盧妻進停屍間崩潰大哭 。（圖／記者白珈陽攝）

▼痛失妻兒的賴男被問到會聲請國賠嗎？他低調表示，「這個東西要之後才那個，現在不方便。」（圖／東森新聞）

武界壩露營6歲兒、妻雙亡　向台電提國賠？生還者賴男：現在不方便。（圖／東森新聞）

盧妻14日上午前往派出所製作筆錄，下午抵達南投殯儀館時，在檢察官的陪同下進入停屍間認屍。她才邁入停屍間不到5秒，一見丈夫、女兒的遺體便忍不住痛哭失聲，哭聲令人鼻酸，不到30秒後便紅著眼眶走出停屍間，場面哀戚令人不捨。

另外，痛失愛妻、愛子的賴男則在14日上午重回紮營處招魂，一次就允杯，順利將妻兒帶回家。記者詢問會向台電聲請國賠嗎？他僅低調表示，「這個東西要之後才那個，現在不方便。」

而賴妻父親則表示，目前打算先把女兒的後事處理好，針對國賠部分還沒有進一步思考，處理完後事後，「後續再來走這條路，看怎麼走，我們再來尋法律途徑，謝謝你們。」面對媒體追問是否不排除提國賠，他則回應，「還沒談到那邊。」

▼武界壩放水釀4死，家屬重返現場招魂。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼武界壩放水釀四死，家屬重返現場招魂。（圖／記者鄧木卿翻攝）

12日凌晨4時12分，武界壩6號閘門發生異常開啟，亮燈9分鐘，至4時21分低水位警報響起，值班的蘇姓人員才發覺，又過了7分鐘，到4時28分閘門才開始關閉；這中間等於已經經過了16分鐘才開始應變，直到4時43分才完全關上，期間放水時間長達31分鐘。

南投地檢署13日帶回蘇姓職員與負責閘門維修的徐姓課長，訊後將蘇以涉嫌過失致死10萬元交保。主任檢察官吳錦龍14日表示，蘇員在發覺閘門故障及後續通報，乃至示警環節都有明顯疏失，因此以10萬元交保。

台電強調，發電廠周邊水域本來就不能戲水，且入口處也有放置警告牌，況且此案發地點位置偏僻，就算真的廣播，應該也是聽不到。媒體追問該區域是否禁止進入，台電明潭、大觀發電廠廠長許宗源表示，「理論上是不能進來。」

▲▼南投露營，2大2小遭沖走。（圖／民眾提供）

▲▼這起事故造成4死。（圖／東森新聞）

▲▼南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，台中市警義消19人、吉普車協會到場投入協尋。（圖／記者鄧木卿攝）

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