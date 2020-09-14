武界4死排除蛇鼠！26年前台北「老鼠奪2命」　氣爆削頭慘死街上

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，露營地帳棚畫面。（圖／記者鄧木卿攝）

記者黃宥寧／南投報導

南投武界壩疑似台電機械故障導致6號排洪閘門無預警開啟，在下游野營的，兩家共6人當場遭洪水沖走，釀成4死慘劇。起初外界一度懷疑可能是蛇鼠誤觸開關釀禍，但台電經過調查，目前已排除這種可能性，初步判斷是設備老化，導致傳輸電線迴絕緣體有問題。

事實上26年前（1994年），台北市真的發生過「老鼠奪命」恐怖事件！事情發生時破曉時分，位於台北市新生南路一段上的一家麵包店「可磨坊」傳出爆炸。轟然一聲，撼動了整條街，竄出的火焰迅速燃燒成，台北市新生南路從仁愛路到信義路之間像是遭到炸彈攻擊，方圓100公尺更是狼藉也嚇壞附近鄰居，更釀成2死意外。

由於當時爆炸時間距離當時台北市第一次市長民選投票日不到一個月，爆炸的麵包店樓上又是《台灣新聞報》台北辦事處，一度傳有人放炸彈，議論紛紛討論著，不過結果鑑識報告出爐，兇手是隻老鼠。

▲造成「可磨坊」麵包店氣爆竟是一隻老鼠（圖／取自免費圖庫Pixabay）

因為一隻老鼠而釀成的重大意外，強大的爆炸力不只麵包店老闆慘死，就連停在馬路上等紅燈的轎車也遭到波及，駕駛遭碎玻璃削去臉頰，當場死亡，坐在旁邊的妻子滿臉碎玻璃，趕緊帶著3名孩子逃離車上，停在轎車右邊的計程車駕駛，只有臉和手被碎玻璃割傷，算是不幸中的大幸。

經過檢警搜索現場採證鑑識過後，在現場發現一截瓦斯管有老鼠咬的齒痕破洞，也是這個破洞讓瓦斯漏氣，但麵包店老闆未察覺，才會點火烤麵包，一瞬間鍋爐爆炸，造成威力強大的瓦斯氣爆。而這起不幸的意外爆炸案共造成麵包店老闆、與轎車駕駛2死9傷的慘劇。

此次台電武界水壩異常放水，一度傳可能是動物誤觸，台電公司也證實不是該原因，初步判斷是傳輸電纜絕緣體劣化肇禍，但詳細原因仍有待檢調進一步調查。

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