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武界壩3死能國賠　律師4情境曝關鍵：不是放個警告牌就能免責

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▲水力電廠隨時會因各種情況排放水，因而台電於電廠至河床排洪沿線與警方共同設有警示牌，提醒民眾勿入溪中，今日憾事發生，台電痛心之餘，再次呼籲民眾勿於水力電廠下游河床從事露營等活動，以確保生命安全，圖為大觀電廠(武界壩)下游警示牌。（圖／台電提供）

▲水力電廠隨時會因各種情況排放水，台電在電廠至河床排洪沿線都有與警方共同設置警示牌，提醒民眾勿入溪中。（圖／台電提供）

記者黃翊婷／綜合報導

南投仁愛鄉武界壩無預警放水，導致3死1失蹤慘劇。由於死者家屬聲稱不排除提出國家賠償，律師林智群14日一早在臉書PO文表示，這起事件延伸出各種國賠討論，例如颱風天去海邊、跑進鐵路軌道等等，但其實每個案子的情況都不一樣，「不是一直放大『民眾過失』，就可以得出『政府沒問題』的結論的！」

武界壩放水意外發生之後，林智群13日曾在臉書PO文分析，點出台電對閘門設備管理有疏失，武界壩的主管機關是經濟部，管理機關是台電，所以這個案子一定適用國賠程序，只是民眾在河川地搭帳棚也有問題，即便求償成立，金額也會打折。

不過，社會各界對於家屬能否提出國賠，正反意見討論激烈。林智群14日一早再度PO文表示，有網友提問颱風天去海邊、睡在高速公路、跑進鐵路軌道難道也可以討國賠，但其實每個案子的情況不一樣，法律的效果也會不同，例如同樣是被水沖走，也可能出現完全不同的結局。

接著，林智群針對網友提問分成4點回答，首先颱風是自然現象，政府控制不了，颱風天跑去海邊或登山，民眾就要自負風險，但水壩是人造物，政府是有管理責任的；第二，高速公路是大家都可以使用的，睡在上面被撞就是人民之間的糾紛，要看路權，跟國賠沒有關係。

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，露營地帳棚畫面。（圖／記者鄧木卿攝）

▼▲事發現場還留有部分露營用品。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，露營地帳棚畫面。（圖／記者鄧木卿攝）

第三，闖入軌道被火車撞上，林智群指出，民眾闖進軌道挨撞當然是自己要負責，假如是沒有進入軌道就撞上，那可能是因為火車出軌，台鐵雖然有責任，但因為民眾也有問題，所以責任可以減輕；第四，也就是在溪邊露營，「這一定有風險，也是白目的行為」，如果是下雨導致溪水暴漲，那跟政府沒有關係，但這起案件是水壩放水、電腦故障所導致，當然跟政府有關係。

林智群提醒，國賠法涉及的是人民與政府的互動，不是政府放個警告牌就能完全免責，大家可以想想看，假如紅綠燈故障導致民眾受傷，政府免責是否合理，不論是政府還是民眾的過失，到了法庭都要拿出來討論，「不是一直放大『民眾過失』，就可以得出『政府沒問題』的結論的！」

▼台中市警義消19人、吉普車協會到場投入協尋。

▲▼南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，台中市警義消19人、吉普車協會到場投入協尋。（圖／記者鄧木卿攝）

水壩放水事件， 一堆網友對於結論不喜歡， 就開始延伸， 說那爬山或颱風天去海邊也可以國賠囉？ 說睡在高速公路上也可以國賠囉？ 說跑進鐵路軌道也可以國賠囉？ 嗯這些情況我們來一一討論， 1.山跟颱風是自然現象，政府沒辦法控制， 颱風天跑去海...

林智群律師（klaw) 發佈於 2020年9月13日 星期日

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